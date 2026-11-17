Theo tuyên bố từ phía Nhà Trắng trước thềm Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu Trung Quốc đứng ra thu xếp.

"Chúng tôi có thể sẽ gặp ông Kim, đó là chuyện tốt. Ông ấy có thể đến, tôi không chắc chắn. Điều đó tùy thuộc vào Chủ tịch Tập Cận Bình", ông Trump ngày 16/11 cho biết.

Ông Donald Trump nói có thể sẽ gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Trung Quốc (Ảnh: Euronews)

Phía Nga cũng xác nhận khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm với ông Kim Jong-un nếu lãnh đạo Triều Tiên đến Trung Quốc, trong bối cảnh Mát-xcơ-va và Bình Nhưỡng đang duy trì phối hợp quân sự chặt chẽ.

Hiện phái đoàn ngoại giao Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi chính thức, trong khi trước đó nước này từng nhiều lần bác bỏ khả năng đàm phán với Washington.

Giới phân tích chiến lược nhận định nếu cuộc gặp Mỹ - Triều tại Trung Quốc trở thành hiện thực, đây sẽ là bước tiến ngoại giao quan trọng giúp nâng cao vị thế quốc tế của Bình Nhưỡng, cũng như củng cố vai trò trung gian toàn cầu của nước chủ nhà Trung Quốc.

Tuy nhiên, nối lại đối thoại sau nhiều năm gián đoạn cũng đặt ra nhiều thách thức, khi Triều Tiên đã mở rộng đáng kể kho vũ khí và nhận được hậu thuẫn lớn hơn từ các quốc gia láng giềng.

Các chuyên gia cảnh báo, bất kì nhượng bộ lớn nào từ phía Washington hay gián tiếp công nhận vị thế hạt nhân của Bình Nhưỡng đều có nguy cơ gây rạn nứt quan hệ giữa Mỹ với các đồng minh tại khu vực.