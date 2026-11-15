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Thế giới

Lãnh đạo Mỹ, Nga, Trung Quốc sẽ gặp ba bên bên lề APEC

MỸ NHUNG, XUÂN TUẤN, KIM NGỌC
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(HTV) - Điện Kremli xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp ba bên bên lề APEC tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, vào ngày 19/11.

Hoạt động này diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC lần thứ 33. Trong thông báo xác nhận ngày 14/11, người phát ngôn Điện Kremli Dmitry Peskov không tiết lộ nội dung trao đổi giữa các lãnh đạo. Tuy nhiên, theo truyền thông, cuộc gặp dự kiến thảo luận về những điểm nóng toàn cầu, từ xung đột tại Ucraina và Iran đến vấn đề vũ khí hạt nhân và trí tuệ nhân tạo A.I.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ họp ba bên tại sự kiện bên lề APEC (Ảnh: AP)

Trợ lý Điện Kremli, ông Yury Ushakov, đánh giá hội nghị ba bên giữa Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập, và Tổng thống Trump sẽ là sự kiện mang tính lịch sử. Theo hãng tin AP, đây sẽ là cuộc gặp chưa từng có tiền lệ giữa lãnh đạo các cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới.

Nhà Trắng ngày 13/11 cũng xác nhận ba lãnh đạo Mỹ, Nga, và Trung Quốc sẽ họp vào tuần tới tại Trung Quốc. Theo Washington, Tổng thống Trump muốn thảo luận về cắt giảm kho vũ khí hạt nhân toàn cầu cũng như xung đột giữa Mỹ và Iran.

Ngoài ra, trước khi họp ba bên, Tổng thống Trump dự kiến gặp song phương Chủ tịch Tập Cận Bình. Phía Mỹ tiết lộ hai lãnh đạo sẽ rà soát thỏa thuận thương mại, trong đó Washington muốn thúc đẩy nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến gặp song phương Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuộc gặp ba bên Mỹ - Nga - Trung (Ảnh: The Guardian)

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