Kpop sôi động với màn tái xuất của Nayeon và CL

Đường đua Kpop cuối tháng 11 chứng kiến sự trở lại của hai nữ nghệ sĩ đình đám Nayeon và CL. Cả hai mang đến những sản phẩm mới, đánh dấu bước chuyển trong hành trình âm nhạc cá nhân.

Nayeon của TWICE trở lại sau khoảng hai năm kể từ EP thứ hai mang tên "NA". Lần này, nữ ca sĩ phát hành single album đầu tay "NA-sty" (Ảnh: JYP Entertainment)

Tên sản phẩm là sự kết hợp giữa tên Nayeon và từ tiếng Anh "nasty". Theo công ty quản lý JYP Entertainment, album thể hiện khía cạnh tinh nghịch và có phần nổi loạn của nữ ca sĩ.

Ca khúc chủ đề "BABY ANGEL" mang phong cách R&B-pop. Sản phẩm có sự tham gia của Sim Eun-ji, nhạc sĩ đứng sau nhiều bản hit của TWICE như "YES or YES". Nayeon mô tả tinh thần chủ đạo của sản phẩm là sự tinh nghịch. Cô muốn kết hợp nét vui tươi quen thuộc với hình ảnh táo bạo và khó đoán hơn. Nữ ca sĩ cũng tham gia viết lời và đồng sáng tác ca khúc "SHiVER".

Trong khi đó, CL đánh dấu màn tái xuất với đĩa đơn kỹ thuật số "ICONIC". Đây là sản phẩm solo đầu tiên của cô kể từ album phòng thu "ALPHA" phát hành năm 2021.

Đặc biệt, ca khúc ra mắt ngày 20/11, đánh dấu sản phẩm đầu tiên của CL sau khi ký hợp đồng với The Black Label vào ngày 13/11 (Ảnh: The Black Label)

Sự hợp tác này cũng đưa CL tái ngộ nhà sản xuất Teddy, người từng đứng sau nhiều bản hit của 2NE1 trong thời gian hoạt động tại YG Entertainment. Teddy cùng các nhà sản xuất của The Black Label tham gia thực hiện ca khúc mới. Bailey, thành viên nhóm ALLDAY PROJECT, cũng được ghi nhận trong danh sách đóng góp.

Kpop tiếp tục nóng lên với sản phẩm mới của Wendy và Taeyeon

Tiếp nối đường đua Kpop, Wendy của Red Velvet chuẩn bị phát hành EP thứ tư mang tên "Gleam Hour". Sản phẩm đánh dấu vai trò sáng tác nổi bật hơn của nữ ca sĩ.

Wendy trực tiếp viết lời cho cả sáu ca khúc trong EP. Cô đồng sáng tác ba bài, bao gồm ca khúc chủ đề "Before Sunrise" (Ảnh: Ascend)

Trước đó, Wendy ra mắt solo vào năm 2021 với EP "Like Water" dưới trướng công ty quản lý cũ SM Entertainment. "Gleam Hour" sẽ được công ty hiện tại Ascend phát hành lúc 18 giờ ngày 23/11. Sản phẩm ra mắt sau khoảng 14 tháng kể từ EP thứ ba "Cerulean Verge".

Theo giới thiệu, EP mới hướng đến những ký ức đã qua. Tác phẩm khai thác cách mỗi khoảnh khắc đều có giá trị và tỏa sáng theo cách riêng. Wendy cũng tổ chức buổi nghe nhạc dành cho người hâm mộ vào ngày 22/11.

Trong khi đó, Taeyeon của Girls' Generation chuẩn bị phát hành album phòng thu thứ tư mang tên "Unspecial". Sản phẩm dự kiến ra mắt lúc 18 giờ ngày 30/11, với tổng cộng 12 ca khúc. Đây là album phòng thu đầu tiên của Taeyeon sau khoảng 5 năm. Trước đó, nữ ca sĩ phát hành album "INVU" vào tháng 2/2022.

"Unspecial" tập trung khai thác thế mạnh giọng hát của Taeyeon. Album đồng thời trải rộng nhiều phong cách âm nhạc khác nhau (Ảnh: SM Entertainment)

Trong đó, "Hear Me Out" là bản pop ballad với giai điệu piano giàu cảm xúc. Ca khúc kể về việc can đảm bày tỏ những cảm xúc từng giữ kín.

Ngược lại, "Nobody's Baby" mang màu sắc synth-pop sôi động. Bài hát truyền tải tinh thần tự do và chủ động bước tiếp theo cách riêng. Album còn có nhiều màu sắc khác như pop soul với "No Rules", house-pop với "Taxi" và R&B với "Toothache".

Sự trở lại gần như đồng thời của bốn nghệ sĩ tạo nên điểm nhấn cho Kpop cuối tháng 11. Mỗi người lựa chọn hướng đi riêng, tiếp tục khẳng định dấu ấn cá nhân trong thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Nguồn tin: The Korea Times