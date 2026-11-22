Sắc màu văn hóa Việt: Đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với người lao động

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa công nhân Thành phố, tối qua, Cung Văn hóa Lao động TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Việt”, phục vụ đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động và người dân.

Đông đảo đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động cùng gia đình hào hứng theo dõi và cổ vũ các tiết mục biểu diễn tại Cung Văn hóa Lao động TP. Hồ Chí Minh

Đây là chương trình thứ ba trong chuỗi hoạt động nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Việt” năm 2026, hướng đến tạo điều kiện để người lao động tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa, nghệ thuật. Với nhiều tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng đa dạng, chương trình mang đến không khí sôi động, gần gũi với công chúng.

Đáng chú ý, các tiết mục âm nhạc hiện đại được kết hợp với những làn điệu dân ca Bắc Bộ và Nam Bộ như “Trống cơm”, “Lý kéo chài”, “Lý ngựa ô”. Sự kết hợp này góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo nên không gian nghệ thuật sinh động, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả.

Các ca sĩ và ban nhạc trình diễn tiết mục âm nhạc sôi động trong chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa Việt” tại Cung Văn hóa Lao động TP. Hồ Chí Minh, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc hiện đại và bản sắc dân tộc

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh định hướng tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; mở rộng chương trình phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp và khu dân cư đông người lao động.

Qua đó, nghệ thuật không chỉ đến gần hơn với công nhân mà còn tạo cơ hội để người lao động trực tiếp tham gia sáng tạo, biểu diễn và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng.