Nayeon (TWICE) trở lại đường đua solo vào tháng 11 sau hơn 2 năm vắng bóng

Hình tượng mới của Nayeon trong "NA-sty"

Theo thông báo được đăng tải trên các kênh mạng xã hội chính thức của nhóm vào ngày 26/10, sản phẩm âm nhạc mới của Nayeon sẽ ra mắt vào lúc 14 giờ ngày 20/11 (theo giờ địa phương). Đồng thời, JYP Entertainment đã công bố đoạn đồ họa giới thiệu logo dự án với hình ảnh vòng hào quang và biểu tượng đôi cánh đổi màu.

JYP Entertainment đã công bố đoạn đồ họa giới thiệu dự án mới của Nayeon (Ảnh: JYP Entertainment)



Tựa đề "NA-sty" là lối chơi chữ kết hợp giữa tên riêng, phong cách cá nhân của nữ ca sĩ với từ tiếng Anh "nasty" (mang sắc thái tinh nghịch). Theo đại diện JYP Entertainment, dự án lần này được định hướng thể hiện góc nhìn đa dạng hơn về cá tính âm nhạc của Nayeon, kết hợp giữa hình ảnh tươi sáng quen thuộc cùng khía cạnh táo bạo hơn.

Dự án lần này được định hướng thể hiện góc nhìn đa dạng hơn về cá tính âm nhạc của Nayeon (Ảnh: JYP Entertainment)

Thành tích solo của Nayeon trước khi trở lại đường đua

Trước "NA-sty", thành viên nhóm TWICE đã khẳng định vị thế nghệ sĩ độc lập qua hai đĩa mở rộng (EP) ra mắt vào tháng 6/2022 và tháng 6/2024. EP đầu tay "IM NAYEON" cùng ca khúc chủ đề "POP!" từng vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng album chính Billboard 200 và xuất hiện tại 18 hạng mục bảng xếp hạng của Billboard.

Ca khúc "POP!" từng vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng album chính Billboard 200 (Ảnh: JYP Entertainment)

Tiếp nối thành tích này, EP thứ hai mang tên "NA" với ca khúc chủ đề "ABCD" đã giúp giọng ca nhà JYP lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong top 10 Billboard 200, đồng thời ghi tên trên 13 hạng mục thuộc hệ thống bảng xếp hạng này.

Ca khúc "ABCD" đã giúp Nayeon lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong top 10 Billboard 200 (Ảnh: JYP Entertainment)

Do hai dự án trước đều phát hành vào tháng 6, nữ ca sĩ được truyền thông ví von là "nữ hoàng mùa hè" của K-pop. Việc lựa chọn phát hành "NA-sty" vào dịp cuối thu đánh dấu sự thay đổi rõ nét về thời điểm quảng bá của Nayeon, qua đó giúp cô tiếp tục mở rộng hoạt động cá nhân song song với lịch trình chung cùng nhóm TWICE.

Nguồn tin: The Korea Times