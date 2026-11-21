Tại Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, hơn 500 con lạc đà vừa hoàn thành cuộc di cư mùa đông thường niên băng qua sa mạc Badain Jaran, một trong bốn sa mạc lớn nhất Trung Quốc. Hiện tượng tạo nên khung cảnh đặc trưng giữa những cồn cát cao và các hồ nước sa mạc.

Hơn 500 con lạc đà được các hộ chăn thả tập hợp và dẫn dắt băng qua vùng sa mạc Badain Jaran (Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc) trong hành trình di cư mùa đông thường niên

Cuộc di cư năm nay kéo dài 10 ngày, và có 10 hộ gia đinh chăn thả đến từ Kì Hữu Alxa tham gia.

Các hộ dân đã lần theo dấu vết trên vùng sa mạc rộng 150km vuông để tập hợp đàn lạc đà, sau đó dẫn dắt chúng vượt qua những cồn cát và hồ nước để tiến về khu vực tránh rét.

Đàn lạc đà nối đuôi nhau di chuyển dọc theo chân những cồn cát lớn trên sa mạc Badain Jaran để tiến về khu vực tránh rét

Trước khi được gom lại vào tháng 11 để chuyển đến các bãi chăn thả mùa đông có nơi trú ẩn và nguồn thức ăn, đàn lạc đà đã được thả rông tự do kể từ tháng 5.

Người dân chăn thả đến từ Kì Hữu Alxa sử dụng xe máy để lùa và giữ nhịp di chuyển cho đàn lạc đà giữa màn bụi cát sa mạc

Đây là nhịp điệu chăn thả luân phiên truyền thống, vừa đảm bảo thể trạng cho vật nuôi vượt qua mùa lạnh, vừa tạo điều kiện để hệ sinh thái thảo nguyên sa mạc mong manh có thời gian phục hồi.



