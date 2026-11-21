Đưa thương hiệu truyện tranh Nhật Bản đến độc giả Việt

Sự kiện do Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát (DTP Education Solutions) phối hợp với Công ty Cổ phần Phát hành Sách TP. Hồ Chí Minh (FAHASA) tổ chức, với sự tham dự của đại diện Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, đối tác xuất bản cùng các chuyên gia giáo dục.

Không gian trưng bày các ấn phẩm và vật phẩm văn hóa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 kết hợp giới thiệu sách mới tại nhà sách FAHASA

Được sáng tác và minh họa bởi tác giả TROLL, Thám tử Siêu Mông là bộ truyện trinh thám hài hước dành cho thiếu nhi do Nhà xuất bản Poplar (Nhật Bản) phát hành. Với hơn 35 triệu bản được phát hành trên toàn thế giới, bao gồm sách tranh và truyện đọc, tác phẩm đã được chuyển thể thành loạt phim hoạt hình và phim điện ảnh.

Tại Việt Nam, bộ sách được đưa đến độc giả thông qua hợp tác bản quyền giữa Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát và Nhà xuất bản Poplar, do Education Solutions Việt Nam biên dịch và liên kết xuất bản cùng Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam.

Đông đảo độc giả và phụ huynh tìm đọc ba tập đầu tiên của bộ truyện Thám tử Siêu Mông được trưng bày tại hệ thống nhà sách FAHASA

Phát biểu tại sự kiện, bà Yumioka Haruna, Lãnh sự, Trưởng Ban Văn hóa – Giáo dục, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, đánh giá việc ra mắt bộ truyện là hoạt động góp phần thúc đẩy hợp tác xuất bản và lan tỏa văn hóa đọc giữa Việt Nam và Nhật Bản. Bà cũng bày tỏ kỳ vọng các đơn vị tiếp tục mở rộng những không gian trải nghiệm đọc sách sáng tạo tại trường học, thư viện và nhà sách cộng đồng.

Bà Yumioka Haruna, Lãnh sự, Trưởng Ban Văn hóa – Giáo dục, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP. Hồ Chí Minh, phát biểu đánh giá cao ý nghĩa hợp tác xuất bản và lan tỏa văn hóa đọc tại sự kiện

Kết hợp giải trí với rèn luyện tư duy cho trẻ

Điểm đáng chú ý của Thám tử Siêu Mông là hình thức đọc tương tác, khuyến khích trẻ chủ động tham gia vào quá trình tìm kiếm lời giải thay vì chỉ tiếp nhận nội dung câu chuyện. Mỗi tập gồm hai câu chuyện độc lập, với các tình huống trinh thám và hình minh họa màu nhiều chi tiết.

Phụ huynh cùng các độc giả nhí hào hứng chọn mua các tập truyện Thám tử Siêu Mông mới phát hành trên kệ sách FAHASA

Thông qua bốn hoạt động gồm quan sát, tìm kiếm manh mối, giải đố và suy luận, độc giả nhí được thử sức với những thử thách như giải mật mã, vượt mê cung, tìm hình ảnh và phát hiện điểm khác biệt. Qua đó, bộ sách hướng đến việc phát triển khả năng tư duy logic, quan sát và giải quyết vấn đề.

Tại chương trình, các em nhỏ còn được tham gia những trò chơi tương tác mang tên “Thử tài thám tử”, với nội dung được xây dựng từ các vụ án trong sách.

Các độc giả nhí chăm chú trải nghiệm đọc sách ngay tại chương trình ra mắt bộ truyện Thám tử Siêu Mông

Chia sẻ về giá trị giáo dục của bộ truyện, Thạc sĩ Giáo dục học Nguyễn Hoàng Phương Thảo và Thạc sĩ Giáo dục học Trần Thị Phương Anh cho rằng, bên cạnh yếu tố giải trí, nhân vật Thám tử Siêu Mông còn thể hiện những phẩm chất tích cực như điềm tĩnh, lịch thiệp, biết lắng nghe và có trách nhiệm.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh phương pháp đọc sách cùng con, trong đó phụ huynh có thể đặt câu hỏi gợi mở để trẻ tự quan sát, phân tích và tìm ra đáp án, thay vì đưa ra lời giải ngay từ đầu. Bộ quy tắc “Ghi nhớ – Điều tra – Lý giải” được giới thiệu như một cách tiếp cận giúp trẻ hình thành thói quen suy nghĩ dựa trên thông tin và chứng cứ.

Ba tập đầu tiên chính thức phát hành

Trong đợt ra mắt ngày 21/11, ba tập đầu tiên của bộ truyện được giới thiệu gồm: “Vụ án mật mã của Phu nhân Tím”, “Kẻ khổng lồ biến mất trong màn đêm” và “Băng trộm bất tử”.

Các chuyên gia giáo dục và người dẫn chương trình giới thiệu bộ ba tập đầu tiên của truyện tranh Thám tử Siêu Mông tại sự kiện ra mắt do Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát và FAHASA phối hợp tổ chức

Các ấn phẩm dành cho độc giả từ 6 tuổi trở lên, có khổ 14,8 x 21 cm, dày 96 trang, in màu toàn bộ. Giá bìa mỗi tập là 69.000 đồng. Theo kế hoạch của đơn vị phát hành, bảy tập tiếp theo dự kiến được giới thiệu trong năm 2027.

Hiện ba tập đầu của Thám tử Siêu Mông đã có mặt tại hệ thống nhà sách FAHASA trên toàn quốc và các kênh phân phối chính thức của Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát.

Đại diện ban tổ chức, các chuyên gia giáo dục chụp ảnh lưu niệm cùng các phụ huynh và độc giả nhí tham gia sự kiện ra mắt bộ truyện Thám tử Siêu Mông

Việc giới thiệu bộ truyện tại Việt Nam góp thêm lựa chọn sách thiếu nhi kết hợp giữa giải trí và giáo dục, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận các xuất bản phẩm quốc tế, góp phần hình thành thói quen đọc sách chủ động cho trẻ em.



