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Thể thao

Kimey Casanova giành HCV ba môn phối hợp tại Olympic Trẻ Dakar 2026

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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(HTV) - Kimey Casanova mang về tấm huy chương vàng ba môn phối hợp đầu tiên trong lịch sử tham dự Olympic Trẻ của thể thao Thụy Sĩ, sau màn bứt tốc ấn tượng ở phần thi chạy tại bãi biển Saly, Senegal.

Casanova tạo khác biệt ở phần thi chạy

Tại bãi biển Saly, phía Tây Senegal, các vận động viên bước vào tranh tài ở nội dung ba môn phối hợp (Triathlon), gồm bơi, đạp xe và chạy bộ. Ở chung kết nữ, cuộc đua diễn ra hấp dẫn khi thứ hạng liên tục thay đổi qua từng phần thi.

Kimey Casanova giành HCV ba môn phối hợp tại Olympic Trẻ Dakar 2026- Ảnh 1.
Kimey Casanova giành HCV ba môn phối hợp tại Olympic Trẻ Dakar 2026- Ảnh 2.
Kimey Casanova giành HCV ba môn phối hợp tại Olympic Trẻ Dakar 2026- Ảnh 3.

Các vận động viên nữ tranh tài ở phần thi bơi tại bãi biển Saly, Senegal

Jazmin Kropko của Hungary là người tạo được lợi thế đầu tiên khi dẫn đầu sau phần thi bơi. Bước sang nội dung xe đạp, Kropko tiếp tục duy trì khoảng cách với các đối thủ, cho thấy khả năng kiểm soát tốc độ và giữ sức tốt. Tuy nhiên, cục diện cuộc đua bắt đầu thay đổi khi các vận động viên chuyển sang phần thi cuối cùng – chạy bộ.

Kimey Casanova giành HCV ba môn phối hợp tại Olympic Trẻ Dakar 2026- Ảnh 4.
Kimey Casanova giành HCV ba môn phối hợp tại Olympic Trẻ Dakar 2026- Ảnh 5.

Kimey Casanova bứt tốc trên đường chạy, hướng đến tấm huy chương vàng ba môn phối hợp tại Olympic Trẻ Dakar 2026

Đây cũng là thời điểm Kimey Casanova thể hiện khả năng bứt tốc. Vận động viên người Thụy Sĩ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Kropko, tạo nên màn cạnh tranh quyết liệt trong những kilomet cuối. Hai tay đua liên tục bám sát nhau, khiến cuộc đua đến vạch đích trở nên khó đoán.

Cột mốc đáng nhớ cho thể thao Thụy Sĩ

Trong giai đoạn quyết định, Casanova tung cú nước rút mạnh mẽ, vượt lên và cán đích đầu tiên. Thành tích được ghi nhận của cô là 58 phút 58 giây, nhanh hơn Kropko 21 giây. Jazmin Kropko giành huy chương bạc, trong khi Evamaria Albert của Estonia về thứ ba, nhận huy chương đồng.

Kimey Casanova giành HCV ba môn phối hợp tại Olympic Trẻ Dakar 2026- Ảnh 6.

Kimey Casanova cán đích đầu tiên, giành huy chương vàng ba môn phối hợp nữ

Chiến thắng của Casanova không chỉ là kết quả của một màn trình diễn xuất sắc ở phần chạy mà còn cho thấy cách phân phối thể lực hợp lý qua cả ba nội dung. Trong một môn thể thao đòi hỏi sức bền, khả năng chuyển đổi liên tục giữa bơi, đạp xe và chạy bộ có ý nghĩa quan trọng đối với thành tích chung cuộc.

Đặc biệt, tấm huy chương vàng tại Dakar 2026 đánh dấu cột mốc đáng nhớ đối với thể thao Thụy Sĩ ở nội dung ba môn phối hợp tại Olympic Trẻ. Màn thể hiện của Casanova cũng góp thêm một điểm nhấn cho cuộc tranh tài tại bãi biển Saly, nơi các vận động viên trẻ có cơ hội thử sức và khẳng định năng lực trên đấu trường quốc tế.

Xem đầy đủ tại link: https://youtu.be/ZoCEOKeM0O8?si=40h9guo--NnyfIG6

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