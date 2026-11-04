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Thể thao

Olympic Trẻ Dakar 2026 ghi nhận nhiều kết quả nổi bật

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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Ngày thi đấu thứ hai Olympic Trẻ Dakar 2026 chứng kiến nhiều màn tranh tài đáng chú ý, trong đó các kình ngư Nhật Bản giành hai HCV ở môn bơi lội.

Olympic Trẻ Dakar 2026 ghi nhận nhiều kết quả nổi bật- Ảnh 1.

Ở chung kết 200m ếch nữ, Mana Ishikawa giành HCV với thành tích 2 phút 26 giây 50

Tại Olympic Trẻ Dakar 2026, môn bơi lội ghi nhận thành tích nổi bật của các vận động viên Nhật Bản. Ở chung kết 200m ếch nữ, Mana Ishikawa giành Huy chương vàng (HCV) với thành tích 2 phút 26 giây 50. Ít phút sau, đồng đội 17 tuổi Miyazaki Iori tiếp tục mang về HCV cho Nhật Bản ở nội dung 200m ếch nam, sau khi vượt qua Domas Vilimas của Lithuania và Rahmonov của Uzbekistan.

Trong 4 nội dung chung kết bơi diễn ra trong ngày, Ana Bobanovic của Croatia giành HCV 100m tự do nữ, vượt qua Alyssa Lawson của New Zealand, người đoạt Huy chương bạc (HCB). Dhinidhi Desinghu của Ấn Độ giành Huy chương đồng (HCĐ).

Olympic Trẻ Dakar 2026 ghi nhận nhiều kết quả nổi bật- Ảnh 2.

Tại Olympic Trẻ Dakar 2026, môn bơi lội ghi nhận thành tích nổi bật của các vận động viên Nhật Bản

Ở nội dung 100m tự do nam, Bogdan Toropkin của Nga và Xie Yichen của Trung Quốc bám đuổi quyết liệt tại điểm quay đầu. Tuy nhiên, Toropkin tăng tốc tốt hơn trong 50m cuối để giành HCV. Xie Yichen nhận HCB, còn Lee Han của Đài Bắc Trung Hoa đoạt HCĐ.

Môn rowing bãi biển, nội dung chạy nước rút trên bãi biển, lần đầu xuất hiện tại Olympic Trẻ Dakar 2026. Trung Quốc giành HCV đầu tiên của môn này. Cặp vận động viên Su Juntao và Liu Lili chiến thắng ở nội dung đôi nam nữ, sau khi đánh bại hai vận động viên Áo Lukas Schoenhuber và Alena Lux trong trận chung kết.

Trong khi đó, cặp vận động viên Pháp Raphael de Boussac và Elisa Guilloton giành HCĐ sau chiến thắng sít sao trước Ucraina ở cuộc đua tranh huy chương đồng. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 0,65 giây.

Olympic Trẻ Dakar 2026 ghi nhận nhiều kết quả nổi bật- Ảnh 3.

Cebulj giành HCV đầu tiên cho Slovenia tại Olympic Trẻ Dakar 2026

Ở môn Judo, vận động viên 16 tuổi Cebulj trải qua 4 phút thi đấu căng thẳng với đối thủ Iran Sobhan Hakimi nhưng không phân định được thắng thua. Bước vào hiệp phụ, Cebulj ghi điểm yuko sau 48 giây, qua đó giành chiến thắng ở chung kết hạng cân dưới 81kg nam. Đây cũng là HCV đầu tiên của Slovenia tại Olympic Trẻ Dakar 2026.

Ở chung kết hạng cân 63kg nữ, võ sĩ 17 tuổi Jolina Reinhold của Đức đánh bại Darjada của Ấn Độ bằng đòn ippon chỉ sau 48 giây, qua đó giành HCV.

Trong khi đó, ở chung kết hạng cân 52kg nữ, Fatima của Kazakhstan vượt qua Sofia Gaspar của Bồ Đào Nha bằng đòn ippon sau 2 phút 33 giây để giành HCV.

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