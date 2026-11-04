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Thể thao

Olympic trẻ Dakar 2026: Nguyễn Khắc Lê Hoàng giành HCĐ wushu

THIÊN BÌNH
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Nguyễn Khắc Lê Hoàng mang về huy chương Đồng wushu cho thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ Dakar 2026, trong khi các kình ngư Nguyễn Thúy Hiền và Dương Văn Hoàng Quý sẽ thi đấu vòng loại trong ngày 4/11.

Olympic trẻ Dakar 2026: Nguyễn Khắc Lê Hoàng giành HCĐ wushu - Ảnh 1.

Nguyễn Khắc Lê Hoàng giành HCĐ wushu (Ảnh: Cục TDTT)

Tại Olympic trẻ Dakar 2026 (Senegal), võ sĩ Nguyễn Khắc Lê Hoàng đã giành huy chương Đồng nội dung Thái cực quyền tổng hợp nam môn wushu. Đây là kết quả sau khi vận động viên sinh năm 2008 vượt qua vòng loại với vị trí thứ tư, đạt tổng điểm 18,586.

Ở vòng loại, Lê Hoàng lần lượt đạt 9,253 điểm ở bài thi Thái cực quyền và 9,333 điểm ở bài thi Thái cực phiến. Thành tích này giúp võ sĩ Việt Nam góp mặt trong nhóm tám vận động viên vào chung kết.

Trong phần thi chung kết, Lê Hoàng đạt 9,346 điểm, xếp thứ ba và giành huy chương Đồng. Marshall Brayton của Mỹ giành huy chương Vàng với 9,386 điểm. Huy chương Bạc thuộc về Poon Hao Ran, đại diện Hong Kong (Trung Quốc), với 9,360 điểm. Khoảng cách giữa ba vị trí dẫn đầu chỉ là 0,046 điểm.

Theo Liên đoàn Wushu quốc tế (IWUF), wushu lần đầu được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của Olympic trẻ. Các nội dung wushu tại Dakar 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 3/11 tại Trung tâm triển lãm Dakar Expo, Senegal.

Sau thành tích của Lê Hoàng, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục có các vận động viên tranh tài trong ngày 4/11. Theo lịch của Ban tổ chức, Nguyễn Thúy Hiền thi đấu vòng loại 50m tự do nữ lúc 11g (khoảng 18g, giờ Việt Nam). Dương Văn Hoàng Quý góp mặt ở lượt bơi thứ năm nội dung 50m bướm nam lúc 12g (khoảng 19g, giờ Việt Nam).

Cả hai nội dung đều diễn ra tại tổ hợp bơi Complexe Tour de l'Oeuf. Đây là cơ hội để các kình ngư trẻ Việt Nam tiếp tục cải thiện thành tích và cạnh tranh suất vào vòng tiếp theo.

Olympic trẻ Dakar 2026 diễn ra từ ngày 31/10 đến 13/11 tại Senegal, quy tụ các vận động viên trẻ đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nguồn: Dakar 2026, Cục TDTT

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