Dakar 2026: Cột mốc lịch sử của thể thao Châu Phi (Ảnh: Reuters)

Dakar 2026: Cột mốc lịch sử của thể thao Châu Phi

Olympic trẻ Dakar 2026 sẽ khai mạc hôm nay (31/10) tại Senegal. Đây là lần đầu tiên một quốc gia Châu Phi đăng cai sự kiện thuộc hệ thống Olympic, mở ra dấu mốc mới cho phong trào Olympic trên lục địa này.

Đại hội dự kiến quy tụ gần 2.700 vận động viên đến từ 204 Ủy ban Olympic quốc gia. Các vận động viên sẽ tranh tài đến ngày 13/11. Sự kiện từng được lên kế hoạch tổ chức vào năm 2022, nhưng phải trì hoãn bốn năm do đại dịch COVID-19.

Theo Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Coventry, Dakar đã sẵn sàng cho ngày hội thể thao lớn. Công tác tổ chức có sự tham gia của hơn 6.000 tình nguyện viên.

Không chỉ là sân chơi dành cho các tài năng trẻ, Dakar 2026 còn mang ý nghĩa quan trọng đối với phong trào Olympic tại Châu Phi. Sự kiện mở ra cơ hội để khu vực này tiếp tục tham gia sâu hơn vào các hoạt động thể thao quốc tế.