Khu phố 8, phường Vườn Lài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ban Công tác Mặt trận khu phố 8, phường Vườn Lài tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp tổng kết công tác Mặt trận năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 8, phường Vườn Lài

Hiện khu phố 8 có 672 căn hộ với khoảng 2.827 nhân khẩu. Trong điều kiện dân cư đông, thường xuyên biến động, công tác tập hợp, vận động người dân tham gia các phong trào tại địa phương được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các đoàn thể và người dân trong xây dựng cộng đồng dân cư gắn kết.

Người dân địa phương tham gia ngày hội trong không khí vui tươi, đoàn kết

Trong năm 2026, với sự chung sức của các lực lượng, khu phố đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội. Cụ thể, trao 170 phần quà với tổng kinh phí 48 triệu đồng; trao 204 phần quà cho thiếu nhi và khen thưởng 83 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt.

Các hoạt động chăm lo an sinh xã hội được khu phố quan tâm triển khai

Bên cạnh công tác chăm lo đời sống người dân, các mô hình xây dựng khu dân cư văn minh tiếp tục được duy trì, tập trung vào giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng mảng xanh, tự quản an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy.

Biểu dương, khen thưởng học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt

Không chỉ là dịp nhìn lại kết quả hoạt động trong năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Từ sự đồng thuận và những hành động cụ thể của mỗi người dân, khu phố tiếp tục hướng đến xây dựng khu dân cư đoàn kết – nghĩa tình – tự quản – an toàn.