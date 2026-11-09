CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Xã hội

Khu phố 8, phường Vườn Lài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

BÍCH VÂN
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 8, phường Vườn Lài là dịp tổng kết những kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận năm 2026, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng trong xây dựng khu dân cư.

Ban Công tác Mặt trận khu phố 8, phường Vườn Lài tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp tổng kết công tác Mặt trận năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Khu phố 8, phường Vườn Lài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 1.

Không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 8, phường Vườn Lài

Hiện khu phố 8 có 672 căn hộ với khoảng 2.827 nhân khẩu. Trong điều kiện dân cư đông, thường xuyên biến động, công tác tập hợp, vận động người dân tham gia các phong trào tại địa phương được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các đoàn thể và người dân trong xây dựng cộng đồng dân cư gắn kết.

Khu phố 8, phường Vườn Lài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 2.

Người dân địa phương tham gia ngày hội trong không khí vui tươi, đoàn kết

Trong năm 2026, với sự chung sức của các lực lượng, khu phố đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội. Cụ thể, trao 170 phần quà với tổng kinh phí 48 triệu đồng; trao 204 phần quà cho thiếu nhi và khen thưởng 83 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt.

Khu phố 8, phường Vườn Lài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 3.

Các hoạt động chăm lo an sinh xã hội được khu phố quan tâm triển khai

Bên cạnh công tác chăm lo đời sống người dân, các mô hình xây dựng khu dân cư văn minh tiếp tục được duy trì, tập trung vào giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng mảng xanh, tự quản an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy.

Khu phố 8, phường Vườn Lài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 4.

Biểu dương, khen thưởng học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích học tập tốt

Không chỉ là dịp nhìn lại kết quả hoạt động trong năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Từ sự đồng thuận và những hành động cụ thể của mỗi người dân, khu phố tiếp tục hướng đến xây dựng khu dân cư đoàn kết – nghĩa tình – tự quản – an toàn.

Khu phố 8, phường Vườn Lài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 5.

Người dân chung sức xây dựng khu dân cư đoàn kết – nghĩa tình – tự quản – an toàn

Tin liên quan

Phường Tân Bình lan tỏa tinh thần đoàn kết, chăm lo an sinh xã hội

Phường Tân Bình lan tỏa tinh thần đoàn kết, chăm lo an sinh xã hội

(HTV) - Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại phường Tân Bình là dịp ghi nhận những kết quả trong công tác chăm lo đời sống người dân, đồng thời trao quà cho các hộ khó khăn và biểu dương những gia đình văn hóa tiêu biểu tại khu dân cư.

Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật qua nhiều hoạt động hưởng ứng ngày 9/11

Lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật qua nhiều hoạt động hưởng ứng ngày 9/11

(HTV) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai tại TP. Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sẻ chia vì cộng đồng.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Diệu Nhi trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân | Tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi

Show nổi bật 15:04 08/11/2026

(HTV) - Khách mời Diệu Nhi xuất hiện trong hình tượng Siêu nhân Hồng, cùng các thành viên Gia tộc R tái hợp thành biệt đội cựu siêu nhân. Trong tập 15 Running Man 4 - Chạy Ngay Đi, cả đội bước vào loạt thử thách để tìm ra thủ lĩnh dẫn dắt cuộc chiến chống lại quái vật.

Chú rể "mít ướt": Làm lễ khóc tàn canh, nhậu say ói khắp nhà | Vợ chồng son

Chú rể "mít ướt": Làm lễ khóc tàn canh, nhậu say ói khắp nhà | Vợ chồng son

Talkshow 13:11 08/11/2026

(HTV) - Chú rể Phạm Minh Phúc khiến cô dâu Đoàn Hứa Thục Đình vừa xúc động vừa ngượng ngùng khi khóc nức nở trong lễ cưới. Thế nhưng, một kỷ niệm trước ngày trọng đại lại khiến cô nhớ mãi: chồng uống say đến mức ói khắp nhà.

Quốc Trường, Thúy Ngân, Châu Bùi vượt giới hạn thể lực tại Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026

Quốc Trường, Thúy Ngân, Châu Bùi vượt giới hạn thể lực tại Trường Sa | Sao Nhập Ngũ 2026

Show nổi bật 14:04 08/11/2026

(HTV) - Giữa khung cảnh bình minh trên đảo Trường Sa, các chiến sĩ Sao Nhập Ngũ bắt đầu ngày mới bằng hoạt động rèn luyện thể lực. Tiếp đó, hội thao chạy tiếp sức vũ trang mang đến những màn tranh tài sôi nổi, trong đó Châu Bùi, Quốc Trường gây chú ý với màn thể hiện sức mạnh.

Đến Nhà hát và cảm nhận một "Thay lời muốn nói" rất khác

Đến Nhà hát và cảm nhận một "Thay lời muốn nói" rất khác

Show nổi bật 23:00 08/11/2026

(HTV) - Thay vì chỉ theo dõi qua màn ảnh, nhiều khán giả đã lựa chọn đến Nhà hát Truyền hình HTV để trực tiếp thưởng thức “Thay lời muốn nói” tháng 11. Với chủ đề "Màu thời gian", đêm nhạc mang đến cơ hội hòa mình vào không gian biểu diễn, cảm nhận âm nhạc và những cung bậc cảm xúc một cách chân thực, gần gũi hơn.

Xem thêm