Không kích tiếp diễn ở Yemen, thêm nhiều phụ nữ và trẻ em thiệt mạng

Ngày 18/10, cơ quan y tế do nhóm vũ trang Houthi điều hành tại Yemen cho biết 1 cuộc không kích nhằm vào ngôi nhà ở huyện Sahar, tỉnh Saada, đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, gồm 5 trẻ em và 2 phụ nữ.

Vụ tấn công còn làm 19 người bị thương, trong đó có 11 trẻ em. Một số nạn nhân trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân dưới đống đổ nát. Phía Houthi cáo buộc Ả Rập Xê-út tiến hành cuộc không kích, trong khi Riyadh chưa bình luận về cáo buộc này.

Trong khi đó khu vực Najran của Ả Rập Xê-út, liên quân do Riyadh dẫn đầu thông báo 1 trực thăng AH-6i rơi do trục trặc kỹ thuật, khiến 2 thành viên tổ bay thiệt mạng. Houthi sau đó công bố video và tuyên bố bắn hạ chiếc trực thăng này.

Giao tranh tái bùng phát tại Yemen đang phá vỡ giai đoạn tương đối lắng dịu kéo dài khoảng 4 năm kể từ thỏa thuận đình chiến do Liên Hợp Quốc làm trung gian hồi năm 2022.

Khói và lửa bốc lên từ sân bay King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê-út sau khi Houthi tuyên bố tấn công sân bay này, ngày 8/10/2026 (Ảnh: REUTERS)

Cùng ngày, tại Abu Dhabi, Tổng thống Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed Al Nahyan tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê-út Khalid bin Salman. Hai bên thảo luận tình hình khu vực và các biện pháp tăng cường hợp tác, phối hợp nhằm củng cố an ninh, ổn định.

Cuộc gặp tiếp nối chuyến thăm Riyadh ngày 29/9 của Phó Tổng thống UAE Mansour bin Zayed Al Nahyan, đánh dấu việc 2 nước nối lại tiếp xúc cấp cao sau những rạn nứt liên quan đến Yemen.

Tổng thống UAE Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ả Rập Xê-út, Khalid bin Salman tại Abu Dhabi, UAE, ngày 18/10/2026 (Ảnh: REUTERS)

Trong khi đó ở Ai Cập, Hội đồng Quốc phòng nước này cũng tuyên bố sẵn sàng cung cấp các hình thức hỗ trợ cần thiết để bảo vệ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Ả Rập Xê-út. Hội đồng cũng khẳng định tiếp tục thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Trước đó vào ngày 17/10, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã đề nghị Quốc hội trao quyền hỗ trợ phòng thủ cho Ả Rập Xê-út nếu Riyadh yêu cầu. Vấn đề dự kiến sẽ được tiếp tục thảo luận vào ngày 19/10.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về Gaza, tháng 10/2025 (Ảnh: REUTERS)

Ả Rập Xê-út là đối tác chiến lược và kinh tế quan trọng của Ai Cập, đồng thời có quan hệ hợp tác chặt chẽ với UAE trong khuôn khổ Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh. Dù còn bất đồng về Yemen, các nước này đều có lợi ích trong việc bảo vệ an ninh khu vực, các cơ sở năng lượng và tuyến hàng hải trước nguy cơ xung đột lan rộng.



