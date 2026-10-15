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Thế giới

Khủng hoảng nhân đạo Yemen: Người dân ngủ trong cơn đói

ĐẠT NGUYỄN, ANH THƯ, MINH KHANG
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(HTV) - Khủng hoảng nhân đạo Yemen trầm trọng khi xung đột và đường sá bị phong tỏa cản trở viện trợ. WFP cảnh báo người dân khó nhận hỗ trợ, trong lúc giá cả tăng cao, bệnh viện quá tải và nhiều trẻ em suy dinh dưỡng.

Những tuyến đường bị phong tỏa, chiến tuyến liên tục thay đổi và tình hình an ninh xấu đi đang thu hẹp khả năng tiếp cận các cộng đồng cần giúp đỡ tại Yemen. Cảnh báo từ Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho thấy hoạt động cứu trợ đang gặp trở ngại ngay ở khâu vận chuyển hàng hóa đến người dân.

Khủng hoảng nhân đạo Yemen: Viện trợ bị gián đoạn do xung đột

Theo WFP, xung đột leo thang tại Yemen đang làm gián đoạn hoạt động vận chuyển viện trợ thiết yếu dành cho 800.000 người.

Cụ thể, những thay đổi trên chiến tuyến, tình trạng phong tỏa đường sá và môi trường an ninh ngày càng bất ổn khiến các tổ chức cứu trợ khó tiếp cận những cộng đồng đang cần hỗ trợ.

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Hoạt động cứu trợ tại Yemen gặp trở ngại do xung đột và tình hình an ninh xấu đi

Đáng chú ý, trở ngại không chỉ xuất hiện ở một công đoạn vận chuyển. Khi tuyến đường tiếp cận bị phong tỏa hoặc tình hình an ninh thay đổi, quá trình đưa hàng cứu trợ đến các khu dân cư cũng chịu ảnh hưởng.

Những yếu tố cản trở viện trợ trong khủng hoảng nhân đạo Yemen

WFP xác định các trở ngại chính gồm: chiến tuyến thay đổi làm gia tăng khó khăn trong việc tiếp cận cộng đồng; đường sá bị phong tỏa cản trở hoạt động vận chuyển viện trợ thiết yếu; an ninh xấu đi hạn chế khả năng triển khai các hoạt động hỗ trợ tại những khu vực chịu ảnh hưởng.

Khủng hoảng nhân đạo Yemen: Người dân ngủ trong cơn đói - Ảnh 2.

Giá cả tăng cao gây sức ép lên khả năng bảo đảm nhu yếu phẩm của người dân Yemen

Do đó, khả năng tiếp cận các khu dân cư trở thành vấn đề quan trọng đối với hoạt động cứu trợ. Nhu cầu lương thực vẫn hiện hữu, nhưng việc đưa hàng viện trợ đến người cần giúp đỡ ngày càng khó khăn.

Hơn 600.000 người tại Taiz thiếu lương thực nghiêm trọng

Tại Taiz, WFP cho biết hiện không thể tiếp cận hơn 600.000 người đang thiếu lương thực nghiêm trọng.

Trong khi đó, giá cả tăng cao tiếp tục gây sức ép lên đời sống người dân. Việc bảo đảm những nhu yếu phẩm hằng ngày trở thành gánh nặng đối với nhiều gia đình, nhất là những người đã phải rời bỏ nơi sinh sống.

Khủng hoảng nhân đạo Yemen: Người dân ngủ trong cơn đói - Ảnh 3.

Đường sá bị phong tỏa khiến hoạt động vận chuyển viện trợ tại Yemen gặp khó khăn

Không chỉ đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, người sơ tán còn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm sinh kế. Những nỗ lực tìm việc làm không phải lúc nào cũng mang lại thu nhập để trang trải cuộc sống.

Khủng hoảng nhân đạo Yemen hiện diện trong từng bữa ăn

Ghada Mohamed Salem - Người đi sơ tán
Chúng tôi phải ngủ trong cơn đói. Người lớn phải nhường phần ăn cho bọn trẻ.

Theo chia sẻ của bà Ghada Mohamed Salem, những người đàn ông trẻ tuổi tại khu trại phải tìm kiếm việc làm nhưng nhiều lần trở về tay trắng. Cuộc sống thiếu thốn khiến các gia đình phải chật vật xoay xở qua từng ngày.

Qua đó, cuộc khủng hoảng không chỉ thể hiện ở những con số về nhu cầu viện trợ mà còn hiện hữu trong từng bữa ăn, khi người lớn phải dành phần lương thực ít ỏi cho trẻ nhỏ.

Người dân phải di dời, bệnh viện đối mặt tình trạng quá tải

Theo Liên hợp quốc, căng thẳng leo thang giữa lực lượng Houthi và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã khiến hơn 200.000 người phải di dời.

Cùng lúc, hệ thống y tế đang chịu nhiều sức ép khi các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải. Số ca mắc bệnh tả và suy dinh dưỡng ở trẻ em cũng tiếp tục gia tăng.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu lương thực và những khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế đặt ra nhu cầu hỗ trợ đồng thời về nhu yếu phẩm và chăm sóc sức khỏe cho người dân chịu ảnh hưởng.

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Các bệnh viện đang quá tải trong bối cảnh bệnh tả và suy dinh dưỡng ở trẻ em gia tăng

Vì vậy, những trở ngại trong vận chuyển viện trợ mà WFP cảnh báo cần được nhìn nhận cùng với tình trạng di dời dân cư và áp lực lên các cơ sở y tế.

Giữa tình hình an ninh bất ổn và giá cả tăng cao, khả năng đưa viện trợ đến những cộng đồng đang thiếu lương thực vẫn là vấn đề cấp thiết. Những khó khăn trong tiếp cận cứu trợ tiếp tục đặt người dân Yemen trước nguy cơ thiếu hụt nhu yếu phẩm và chăm sóc y tế.

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