Houthi tấn công dinh tổng thống Yemen

Theo chính phủ Yemen, Houthi đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào dinh Al-Maashiq ở Aden. Bộ trưởng Thông tin Yemen, ông Moammar al-Eryani, cho biết Thủ tướng và các thành viên nội các vẫn an toàn.

Khói bốc lên từ dinh tổng thống Al-Maashiq của Yemen ở thành phố Aden (Nguồn: Alzajeera)

Bộ trưởng Y tế Qasim Buhaibeh cho biết 5 người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Các nạn nhân bao gồm bảo vệ và nhân viên trụ sở.

Trong khi đó, người phát ngôn Houthi Yahya Saree thông báo nhóm này đã ném bom vào trụ sở điều hành quân sự của Ả Rập Xê-út tại Aden. Hãng thông tấn SABA do Houthi điều hành cho biết trụ sở này được các sĩ quan Ả Rập Xê-út vận hành và là nơi đặt các kho vũ khí.

Cùng ngày, liên quân do Ả Rập Xê-út dẫn đầu cho biết họ đã đánh chặn và phá hủy một thiết bị bay không người lái tại thành phố Khamis Mushait ở phía Tây Nam nước này, cùng một thiết bị khác được phóng về phía khu vực miền Nam nước này.