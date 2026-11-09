TP. Hồ Chí Minh : Phường Bình Tây giải ngân đạt hơn 90% kế hoạch nhờ quản trị theo KPI

Cơ sở vật chất khang trang tạo khí thế thi đua mới cho ngành giáo dục

Đến nay, công trình nâng cấp và sửa chữa Trường Trung học cơ sở Hậu Giang đã cơ bản hoàn thiện. Riêng phần xây dựng mới đã đi vào hoạt động từ đầu năm học năm nay.

Cơ sở vật chất hiện đại phục vụ công tác dạy và học tại địa phương

Theo cô Phạm Thị Thanh Thủy - giáo viên Trường Trung học cơ sở Hậu Giang, phường Bình Tây, TP. Hồ Chí Minh, nhờ nguồn đầu tư đồng bộ, ngôi trường nay đã sở hữu cơ sở vật chất vô cùng khang trang. Điều này đã tạo nên bầu không khí hân hoan, đầy phấn khởi cho cả thầy và trò. Với niềm tin vững chắc vào điều kiện dạy học mới, tập thể nhà trường bày tỏ quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, qua đó gặt hái nhiều thành tích cao hơn và mang lại niềm vui, hạnh phúc lớn cho đội ngũ nhà giáo.

Phòng được giao nhiệm vụ bám sát tiến độ từng dự án theo đúng sơ đồ găng. Chúng tôi tổ chức họp định kỳ hai lần mỗi tuần vào thứ Ba, thứ Năm và kiểm tra trực tiếp tại công trình hai lần mỗi tháng, nhằm bảo đảm tiến độ, khối lượng và chất lượng thi công theo đúng thiết kế được duyệt. Ông Nguyễn Ngọc Thành - Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng đô thị phường Bình Tây, TP. Hồ Chí Minh

Bên cạnh các công trình đang thực hiện, phường Bình Tây, TP. Hồ Chí Minh cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ cho các dự án còn lại trong giai đoạn đầu tư công trung hạn. Nổi bật là dự án xây dựng mới Trường Tiểu học Chi Lăng đã hoàn tất giải ngân giai đoạn 1. Hiện tại, đơn vị đang tích cực hoàn thiện các công tác chuẩn bị cho giai đoạn 2 để đưa dự án bước vào giai đoạn thi công xây lắp chính thức vào đầu năm tới.

Để tiến tới việc xây dựng trường chuẩn quốc gia, tập thể sư phạm nhà trường cũng rất mong sẽ đẩy tiến độ xây dựng ngôi trường mới ngay từ đầu, qua đó sớm đưa vào khai thác để có một ngôi trường khang trang, giúp hoạt động dạy và học của thầy và trò ngày càng tiến bộ hơn, nâng cao chất lượng giáo dục tốt hơn. Bà Quang Quốc Nga - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chi Lăng, phường Bình Tây, TP. Hồ Chí Minh

Quản lý sát sao, gắn trách nhiệm giải ngân với chỉ tiêu KPI

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, phường Bình Tây, TP. Hồ Chí Minh được giao làm chủ đầu tư 15 dự án với tổng kinh phí lên tới 500 tỷ đồng. Riêng năm 2026, địa phương đã chủ động đưa vào thực hiện 7 dự án có tổng nguồn vốn hơn 76 tỷ đồng. Nhờ sự chủ động và sát sao trong công tác quản lý, toàn bộ các dự án này hiện đang tiến triển tích cực và hứa hẹn sẽ hoàn thành trước thời hạn kế hoạch.

Đến nay địa phương đã giải ngân 69 tỷ đồng, đạt 90,08% kế hoạch. Do không có ban quản lý dự án riêng, phường đã đưa chỉ tiêu này vào đánh giá KPI ngay từ đầu năm, phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ với quan điểm khó ở đâu tháo gỡ ở đó, tuyệt đối không đùn đẩy. Ông Nguyễn Quốc Dương - Chủ tịch UBND phường Bình Tây, TP. Hồ Chí Minh

Địa phương chủ động tháo gỡ vướng mắc, đồng hành cùng nhà thầu để đảm bảo tiến độ các công trình trên địa bàn

Ông Nguyễn Ngọc Thành - Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng đô thị phường Bình Tây, TP. Hồ Chí Minh, cho biết thêm trong quá trình triển khai thực tế ghi nhận một số dự án bị chậm tiến độ so với sơ đồ găng hoặc còn một vài khiếm khuyết nhỏ tại công trình. Để khắc phục triệt để vấn đề này, địa phương luôn chủ động đồng hành cùng chủ đầu tư và các đơn vị thi công nhằm tháo gỡ kịp thời vướng mắc về nhân công, vật tư hay ca máy. Qua đó, các bên cùng ngồi lại để tìm giải pháp xử lý, đảm bảo toàn bộ công trình bám sát đúng tiến độ và chỉ đạo của UBND phường.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Thi công hạ tầng giao thông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026



Bước vào Quý IV/2026, TP. Hồ Chí Minh đặt quyết tâm cao độ để cán mốc giải ngân 100% kế hoạch vốn, đòi hỏi nguồn vốn cần giải ngân thêm lên tới hơn 36.100 tỷ đồng chiếm khoảng 24,5% kế hoạch. Để vượt qua thử thách này, yêu cầu đặt ra cho từng địa phương là phải phát huy tinh thần trách nhiệm, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ giải ngân đầu tư công được giao. Qua đó, các cấp, các ngành cùng chung sức tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn Thành phố.