Áp dụng biểu giá điện 5 bậc, 98,23% hộ dân dự kiến giảm tiền điện

Từ ngày 1/11, biểu giá điện sinh hoạt được điều chỉnh từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%. Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), khoảng 98,23% hộ sử dụng điện sinh hoạt trên cả nước được giảm tiền điện theo biểu giá mới.

Tuy nhiên, mức giảm thực tế phụ thuộc vào lượng điện tiêu thụ của từng gia đình. Trong khi phần lớn hộ dân có thể tiết kiệm chi phí, những hộ sử dụng điện ở mức rất cao cần lưu ý đơn giá áp dụng đối với phần sản lượng vượt ngưỡng.

Biểu giá điện 5 bậc giúp nhiều hộ gia đình giảm chi phí

Anh Nguyễn Đức Sơn - Phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, cho biết gia đình mình sử dụng nhiều thiết bị điện phục vụ sinh hoạt như máy lạnh, tivi, tủ lạnh và bếp nướng. Với 3 máy lạnh hoạt động trong gia đình, tiền điện hàng tháng dao động từ 1 triệu đến 1,4 triệu đồng, trở thành khoản chi đáng kể trong ngân sách sinh hoạt.

Các thiết bị điện phục vụ sinh hoạt hằng ngày làm tăng đáng kể chi phí tiền điện của mỗi gia đình

Khi biết thông tin điều chỉnh giá điện, anh Sơn bày tỏ sự vui mừng bởi chính sách có thể giúp gia đình giảm bớt gánh nặng chi tiêu. Việc giảm giá điện có ý nghĩa đối với nhiều hộ dân trong bối cảnh chi phí sinh hoạt là mối quan tâm thường xuyên.

Cụ thể, biểu giá mới quy định mức thấp nhất là 1.901 đồng/kWh đối với 100 kWh đầu tiên, trong khi mức cao nhất là 3.844 đồng/kWh đối với phần điện tiêu thụ từ 701 kWh trở lên.

Biểu giá điện sinh hoạt mới gồm 5 bậc, với đơn giá từ 1.901 đồng/kWh đến 3.844 đồng/kWh tùy mức tiêu thụ

Nhờ đó, nhiều hộ gia đình được kỳ vọng giảm tiền điện so với cách tính trước đây. Dù vậy, mức tiết kiệm của từng hộ không giống nhau mà phụ thuộc vào sản lượng điện thực tế và các bậc giá tương ứng.

Hộ sử dụng điện trên 700 kWh có thể phải trả nhiều hơn

Trong khi đó, những gia đình tiêu thụ lượng điện lớn có thể chịu tác động theo chiều ngược lại. Với biểu giá mới, phần điện vượt 700 kWh được tính ở bậc giá cao nhất, khiến các hộ sử dụng nhiều điện cần cân nhắc lại thói quen sinh hoạt.

Chị Bùi Thị Thủy - Phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh, cho biết gia đình mình tiêu thụ gần 1.000 kWh mỗi tháng. Với mức sử dụng này, chị lo ngại hóa đơn điện có thể tăng nếu gia đình tiếp tục duy trì lượng điện tiêu thụ như trước.

Vì vậy, chị dự định tiếp tục nhắc nhở các thành viên trong gia đình hạn chế sử dụng những thiết bị không cần thiết nhằm giảm chi phí tiền điện hàng tháng.

Việc điều chỉnh biểu giá điện sinh hoạt khiến các hộ gia đình sử dụng nhiều thiết bị điện cần chú ý hơn đến lượng điện tiêu thụ hằng tháng

Tuy nhiên, việc vượt ngưỡng 700 kWh không đồng nghĩa toàn bộ lượng điện tiêu thụ đều phải chịu mức giá cao nhất. Đơn giá này chỉ áp dụng cho phần điện thuộc bậc cuối. Việc hóa đơn tăng hay giảm so với trước cần được xác định bằng cách đối chiếu tổng tiền điện theo hai biểu giá trên cùng một mức tiêu thụ.

Ngành điện khuyến cáo theo dõi hóa đơn, sử dụng điện tiết kiệm

Theo ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty Điện lực Vũng Tàu, người dân cần chủ động điều chỉnh thói quen sử dụng điện để kiểm soát chi phí, đặc biệt với những hộ có sản lượng tiêu thụ cao.

"Ngành điện chúng tôi cũng có khuyến cáo với người dân nên sử dụng điện tiết kiệm, tắt hết các thiết bị không cần thiết khi không sử dụng", ông Trần Thanh Hải cho biết.

Bên cạnh đó, ngành điện khuyến nghị các hộ gia đình cố gắng kiểm soát sản lượng điện sử dụng, hạn chế phát sinh lượng điện phải tính theo đơn giá cao nhất.

Khu vực phía Đông TP. Hồ Chí Minh hiện có khoảng 410.000 khách hàng sử dụng điện. Việc điều chỉnh biểu giá tác động đến chi phí sinh hoạt của nhiều gia đình, đồng thời đặt ra yêu cầu theo dõi và quản lý lượng điện tiêu thụ thường xuyên hơn.

Đặc biệt, trong kỳ đầu áp dụng biểu giá mới, người dân được khuyến cáo kiểm tra chỉ số điện, sản lượng tiêu thụ và thông tin trên hóa đơn để nắm rõ cách tính tiền điện.

Đồng thời, việc tắt các thiết bị khi không sử dụng, hạn chế tiêu thụ điện không cần thiết và theo dõi mức dùng điện hàng tháng sẽ giúp các gia đình chủ động hơn trong kế hoạch chi tiêu.

Sử dụng các thiết bị điện gia dụng hợp lý giúp người dân chủ động kiểm soát chi phí sinh hoạt

Biểu giá điện mới được kỳ vọng giảm chi phí cho phần lớn hộ dân. Song, để tận dụng lợi ích từ chính sách, việc sử dụng điện hợp lý và kiểm soát sản lượng vẫn là yếu tố quan trọng, đặc biệt đối với những gia đình có nhu cầu tiêu thụ điện lớn.