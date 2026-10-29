Bánh bao, cơm tấm miễn phí | HTV Thành phố không ngủ

Bên cạnh bánh mì, mô hình chia sẻ này còn có thêm bánh bao, cơm tấm

HTV Thành phố không ngủ lan tỏa mô hình sẻ chia giữa lòng thành phố

"HTV Thành phố không ngủ" là kênh youtube chia sẻ những thước phim ghi lại nhịp sống hối hả nơi Thành phố sôi động bậc nhất cả nước - TP. Hồ Chí Minh. Những câu chuyện tuy quen mà lạ đang từng giờ từng phút diễn ra trên mảnh đất thân yêu này sẽ được ghi lại đầy chân thật, giàu cảm xúc, dưới góc nhìn độc đáo. Qua đó, người xem có thể bắt gặp chính mình ở đâu đó trong hành trình trải nghiệm của các nhân vật.

"HTV Thành phố không ngủ" kỳ này kể câu chuyện về mô hình "bánh mì không người bán" quen thuộc. Tuy nhiên, lần này, những phần ăn được trao tặng trở nên phong phú hơn. Bên cạnh bánh mì, người cần giúp đỡ còn có thể nhận bánh bao và những hộp cơm tấm nóng hổi.

Đằng sau những món ăn giản dị là sự quan tâm dành cho những người đang chật vật mưu sinh. Mỗi phần ăn không chỉ giúp vơi bớt khó khăn trước mắt. Hơn nữa, đó còn là lời động viên âm thầm giữa nhịp sống tất bật của đô thị.

Trước đó, HTV Thành phố không ngủ từng giới thiệu những tủ bánh mì tự phục vụ giữa Sài Gòn. Điểm đặc biệt của mô hình là không có người bán trực tiếp trông coi. Thay vào đó, người cần có thể nhận bánh, còn cộng đồng cùng gìn giữ sự tử tế bằng niềm tin và tinh thần sẻ chia.

HTV Thành phố không ngủ: Phần ăn nhỏ, tình người lớn

Giữa áp lực cơm áo gạo tiền, một bữa ăn đầy đủ có thể giúp người lao động vơi đi phần nào nỗi lo thường nhật. Vì vậy, việc bổ sung bánh bao và cơm tấm cho thấy sự sẻ chia đang được tiếp nối bằng những hành động thiết thực.

Những hình ảnh ấm áp, mộc mạc và đầy nghĩa tình trong lòng TP sôi động bậc nhất

Đáng quý hơn, những nghĩa cử ấy diễn ra lặng lẽ, không đòi hỏi sự đáp đền. Chính điều đó góp phần tạo nên nét đẹp của TP. Hồ Chí Minh nghĩa tình. Đồng thời, câu chuyện nhắc mỗi người rằng sự tử tế đôi khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ.

Theo thông tin từ chương trình, các địa điểm được giới thiệu gồm số 214 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh và số 790 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh.

Qua những hình ảnh chân thực, chương trình phần nào lan hơi ấm tình người giữa phố thị. Bởi đôi khi, một phần ăn giản dị cũng đủ mang đến niềm vui và tiếp thêm động lực cho người đang gặp khó khăn.

HTV Thành phố không ngủ