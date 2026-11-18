Diễn đàn năm nay nằm có sự góp mặt của 115 công ty thuộc danh sách Fortune Global 500 - bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất thế giới tính theo tổng doanh thu, cùng lãnh đạo một số tổ chức quốc tế và đại diện các hiệp hội doanh nghiệp đến từ Nga, Mỹ và các nền kinh tế khác.

Các diễn giả tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC ở Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 17/11/2026 (Nguồn: Nikkei)

Với chủ đề “Cùng thịnh vượng, cùng kiến tạo tương lai”, các đại biểu đã tham gia 7 phiên thảo luận chuyên đề, trong đó có trí tuệ nhân tạo A.I.. Các diễn giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo A.I. cởi mở, bao trùm, đồng thời cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận và hưởng lợi từ những tiến bộ công nghệ.

Các phiên thảo luận cũng tập trung vào phát triển bền vững tại châu Á - Thái Bình Dương, thúc đẩy Khu vực Thương mại Tự do châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP) và hợp tác kinh tế số.

Quang cảnh thành phố Thâm Quyến ngày 16/11/2026 (Nguồn: Reuters)

Theo các nhà phân tích, cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đang chuyển sự quan tâm từ quy mô thị trường Trung Quốc sang kinh nghiệm của nước này trong chuyển đổi xanh, đổi mới khoa học - công nghệ và sản xuất công nghệ cao, cũng như khả năng khai thác những thế mạnh này vì lợi ích chung của khu vực.