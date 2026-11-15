Trình diễn ánh sáng trước thềm APEC lần thứ 33

Chương trình diễn ra trong 4 ngày, là một trong các hoạt động nổi bật trước thềm lễ khai mạc Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33.

Màn trình diễn ánh sáng rực rỡ kéo dài 4 ngày tại Thâm Quyến, chào mừng thềm lễ khai mạc Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33

Ẩn sau màn trình diễn ánh sáng là công nghệ tiên tiến: 43 tòa nhà chọc trời được kết nối với nhau, cho phép các hình ảnh rực rỡ hiển thị đồng bộ trên một không gian bao quát 270 độ. Hệ thống đám mây đảm nhiệm màn trình diễn này do Trung Quốc phát triển.

Những hình ảnh sống động và thông điệp chào mừng APEC lần thứ 33 được trình chiếu sắc nét trên mặt kính các tòa nhà cao tầng tại Thâm Quyến

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 diễn ra tại Thâm Quyến trong 2 ngày 18 và 19/11, quy tụ đại diện 21 nền kinh tế thành viên. Cũng tại sự kiện, Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò chủ nhà đăng cai APEC 2027, diễn ra tại Phú Quốc. Việc đăng cai diễn đàn tiếp tục tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực.