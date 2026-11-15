CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Thế giới

Trình diễn ánh sáng trước thềm APEC lần thứ 33

THẢO TRANG, XUÂN TUẤN, KIM NGỌC
Theo dõi HTV trên Google News

(HTV) - Các tòa nhà biểu tượng nhất thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc vừa khoác lên mình chiếc áo rực rỡ, hòa cùng màn trình diễn quy mô, thắp sáng đường chân trời của thành phố.

Chương trình diễn ra trong 4 ngày, là một trong các hoạt động nổi bật trước thềm lễ khai mạc Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33.

Màn trình diễn ánh sáng rực rỡ kéo dài 4 ngày tại Thâm Quyến, chào mừng thềm lễ khai mạc Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33

Ẩn sau màn trình diễn ánh sáng là công nghệ tiên tiến: 43 tòa nhà chọc trời được kết nối với nhau, cho phép các hình ảnh rực rỡ hiển thị đồng bộ trên một không gian bao quát 270 độ. Hệ thống đám mây đảm nhiệm màn trình diễn này do Trung Quốc phát triển.

Những hình ảnh sống động và thông điệp chào mừng APEC lần thứ 33 được trình chiếu sắc nét trên mặt kính các tòa nhà cao tầng tại Thâm Quyến

Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 diễn ra tại Thâm Quyến trong 2 ngày 18 và 19/11, quy tụ đại diện 21 nền kinh tế thành viên. Cũng tại sự kiện, Việt Nam sẽ tiếp nhận vai trò chủ nhà đăng cai APEC 2027, diễn ra tại Phú Quốc. Việc đăng cai diễn đàn tiếp tục tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các đối tác trong khu vực.

Tin liên quan

Lãnh đạo Mỹ, Nga, Trung Quốc sẽ gặp ba bên bên lề APEC

Lãnh đạo Mỹ, Nga, Trung Quốc sẽ gặp ba bên bên lề APEC

(HTV) - Điện Kremli xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp ba bên bên lề APEC tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, vào ngày 19/11.

Đối thoại chuyên gia Việt Nam-Trung Quốc trước thềm Hội nghị APEC

Đối thoại chuyên gia Việt Nam-Trung Quốc trước thềm Hội nghị APEC

Trong bối cảnh Trung Quốc và Việt Nam lần lượt đảm nhận vai trò chủ nhà APEC trong 2 năm 2026 và 2027, cuộc đối thoại của các chuyên gia, học giả, nhà nghiên cứu, doanh nhân và truyền thông Việt Nam-Trung Quốc đi sâu vào những cơ hội hợp tác trong quá trình xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương thịnh vượng trong tương lai.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

JSOL công khai yêu thích Báo Berry | The masked singer 2026

JSOL công khai yêu thích Báo Berry | The masked singer 2026

Show nổi bật 21:17 14/11/2026

(HTV) - Tại vòng đấu mới của The masked singer Vietnam 2026, Báo Berry, Cậu Tư Lành, Koalaoke và Cao Bồi Lang mang đến nhiều màn giao lưu bất ngờ cùng ban cố vấn. Đáng chú ý, JSOL công khai yêu thích Báo Berry, trong khi Koalaoke lần đầu tiết lộ chuyện tình cảm trước những câu hỏi của dàn cố vấn.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026: Hà Nội tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026: Hà Nội tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương

Thể thao 20:05 14/11/2026

(HTV) - Tính đến 19 giờ 30 ngày 14/11, đoàn Hà Nội đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 với 18 HCV. Theo sau đó, TP. Hồ Chí Minh xếp thứ hai, trong khi Công an Nhân dân đứng ở vị trí thứ ba.

TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV Kickboxing | Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Thể thao 19:59 14/11/2026

Đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh giành 3 HCV trong ngày thi đấu cuối cùng của môn Kickboxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

TP. Hồ Chí Minh đón cơn mưa rào sáng cuối tuần

TP. Hồ Chí Minh đón cơn mưa rào sáng cuối tuần

Đời sống 09:01 15/11/2026

(HTV) - Sáng nay 15/11, TP. Hồ Chí Minh bất ngờ có mưa đổ xuống diện rộng. Cơn mưa kéo dài khoảng 6 giờ sáng, đến 8 giờ sáng bắt đầu to dần, mang không khí mát mẻ, se lạnh đầu ngày.

Xem thêm