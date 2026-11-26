Khám phá nét đặc sắc của nghệ thuật Batik Indonesia

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Indonesia giới thiệu những đường nét, hoa văn đặc trưng của nghệ thuật Batik Betawi

Nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Indonesia, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh phối hợp Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Indonesia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu văn hóa với chủ đề “Trải nghiệm nghệ thuật Batik Indonesia - Áo dài Việt Nam”.

Chương trình mang đến cơ hội khám phá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của 2 quốc gia, đồng thời tạo không gian kết nối, giao lưu và chia sẻ giữa phụ nữ Việt Nam và Indonesia.

Điểm nhấn của chương trình là phần giới thiệu nghệ thuật Batik Betawi, một loại hình nghệ thuật trang trí trên vải bằng kỹ thuật sử dụng sáp và nhuộm màu, mang đậm bản sắc của cộng đồng người Betawi tại Jakarta, Indonesia.

Không chỉ tạo nên những hoa văn và màu sắc độc đáo trên trang phục, nghệ thuật Batik còn lưu giữ những câu chuyện về lịch sử, phong tục và bản sắc văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Giao thoa nghệ thuật Batik và áo dài Việt Nam

Các thiết kế áo dài Việt Nam giàu bản sắc được trưng bày tại sự kiện, thể hiện sự giao thoa và kết nối tinh tế cùng nghệ thuật thủ công truyền thống Batik

Bên cạnh việc giới thiệu nghệ thuật thủ công truyền thống Indonesia, chương trình còn mang đến những thiết kế áo dài Việt Nam, tạo nên sự kết nối giữa hai loại hình nghệ thuật giàu bản sắc dân tộc.

Sự tinh tế, mềm mại trong nghệ thuật trang trí trên áo dài cùng những đường nét, hoa văn đặc trưng của Batik đã mở ra những hướng sáng tạo trong thiết kế trang phục, góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

Chúng tôi rất vinh dự được giới thiệu nghệ thuật vẽ truyền thống Batik của Indonesia tới các bạn Việt Nam, Batik không chỉ là hoa văn, màu sắc và quy trình chế tác thủ công truyền thống mà còn lưu giữ những câu chuyện lịch sử, phong tục và bản sắc văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Bà Carolina Tinangon - Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP. Hồ Chí Minh

Nghệ thuật Batik cũng được lựa chọn làm nguồn cảm hứng trang trí cho thiết kế áo dài dành cho Hoa hậu Indonesia tham gia cuộc thi Miss Cosmo. Đây là một trong những điểm nhấn thể hiện sự giao thoa văn hóa thông qua ngôn ngữ thời trang.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật thủ công Indonesia và vẻ đẹp áo dài Việt Nam không chỉ làm phong phú thêm giá trị thẩm mỹ của trang phục mà còn góp phần đưa những nét đẹp văn hóa truyền thống đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Lan tỏa giá trị di sản, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Indonesia

Quang cảnh chương trình giao lưu văn hóa “Trải nghiệm nghệ thuật Batik Indonesia - Áo dài Việt Nam”

Thông qua các hoạt động giao lưu và trải nghiệm văn hóa, chương trình tạo điều kiện để phụ nữ hai nước tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ những giá trị truyền thống và phát huy tinh thần sáng tạo trong gìn giữ bản sắc dân tộc.

Đây cũng là dịp để tôn vinh vai trò của phụ nữ trong việc bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị di sản văn hóa qua các thế hệ.

Từ sự kết nối giữa nghệ thuật Batik Indonesia và áo dài Việt Nam, chương trình góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng sự hiểu biết về văn hóa, qua đó vun đắp tình hữu nghị Việt Nam – Indonesia ngày càng bền chặt.