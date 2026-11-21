Đại biểu văn nghệ sĩ TP. Hồ Chí Minh và thành phố Daegu tại buổi gặp gỡ, giao lưu

Buổi gặp gỡ có chủ đề "Phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống trong phát triển công nghiệp văn hóa", là dịp để văn nghệ sĩ hai thành phố chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn bản sắc văn hóa, đồng thời tìm kiếm hướng sáng tạo những sản phẩm văn hóa có giá trị kinh tế.

Các đại biểu chia sẻ về việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Tại chương trình, đại diện Liên hiệp các Hội Văn hóa Nghệ thuật thành phố Daegu giới thiệu một số mô hình tiêu biểu trong phát huy giá trị di sản, như thương mại hóa sản phẩm lưu niệm từ di sản, hiện đại hóa nghệ thuật biểu diễn và đưa trang phục truyền thống Hanbok vào đời sống đương đại.

Nhiều mô hình sáng tạo gắn với di sản được giới thiệu tại buổi giao lưu

Trong khi đó, các đại biểu Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh tập trung trao đổi về những thách thức trong bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và phát huy lợi thế văn hóa truyền thống trong thời đại số.

Đại diện hai đơn vị thực hiện nghi thức ký kết Bản ghi nhớ về giao lưu nghệ thuật

Những chia sẻ tại buổi giao lưu góp phần mở rộng góc nhìn về cách thức kết hợp giữa bảo tồn di sản và đổi mới sáng tạo, qua đó phát huy giá trị văn hóa trong đời sống đương đại cũng như hoạt động phát triển công nghiệp văn hóa.

Đại biểu hai thành phố trao đổi về những cơ hội và thách thức trong phát triển công nghiệp văn hóa

Dịp này, Liên hiệp các Hội Văn hóa Nghệ thuật thành phố Daegu và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh đã ký kết Bản ghi nhớ về giao lưu nghệ thuật. Hai bên hướng đến tăng cường kết nối văn nghệ sĩ, trao đổi tác phẩm, phối hợp tổ chức triển lãm, biểu diễn và phát triển các sản phẩm văn hóa chung.

Hoạt động góp phần tăng cường kết nối và hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa hai địa phương

Hoạt động góp phần thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa TP. Hồ Chí Minh và thành phố Daegu, đồng thời tạo thêm cơ hội để văn nghệ sĩ hai địa phương chia sẻ kinh nghiệm, phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong bối cảnh hội nhập và phát triển.



