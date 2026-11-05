Jude Bellingham đánh gót ghi bàn đẳng cấp, Mourinho hết lời ca ngợi

Jude Bellingham lập cột mốc đặc biệt tại Champions League

Trong trận đấu giữa Real Madrid và AEK Athens vào ngày 4/11, Jude Bellingham tiếp tục ghi dấu ấn.

Ở tuổi 23, tiền vệ người Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất đạt 60 lần ra sân tại đấu trường cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Âu (Ảnh: AP)

Trước đó, Bellingham cũng từng lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất cán mốc 50 lần ra sân tại Champions League. Thành tích mới nhất tiếp tục khẳng định dấu ấn của tiền vệ này tại sân chơi hàng đầu châu lục.

Điểm nhấn trong màn trình diễn của Bellingham là bàn thắng ở phút 32. Đón đường tạt bóng của Marc Cucurella, tiền vệ người Anh bất ngờ tung cú dứt điểm bằng gót chân. Bóng vượt qua thủ môn Alberto Brignoli và đi vào lưới.

Pha lập công đẹp mắt giúp Bellingham được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận (Ảnh: AP)

Chia sẻ sau trận đấu, anh cho biết cú đánh gót gần như xuất phát từ phản xạ tự nhiên. Khi đó, tiền vệ này nhận thấy mình có vị trí thuận lợi trong vòng cấm. Anh cũng hài lòng với cách dứt điểm của mình.

Mourinho đánh giá Bellingham là tiền vệ độc nhất

Chứng kiến màn trình diễn của Bellingham, HLV Jose Mourinho không tiếc lời ca ngợi tài năng của cầu thủ người Anh. "Cậu ấy là một cầu thủ độc nhất. Hiện nay, bóng đá thế giới không có tiền vệ nào toàn diện ở mọi khía cạnh như Jude", Mourinho nhận xét.

Theo nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Bellingham sở hữu nhiều phẩm chất nổi bật (Ảnh: AP)

Ngay cả trong những trận đấu không đạt phong độ cao nhất, tiền vệ này vẫn thể hiện tinh thần thi đấu mạnh mẽ. Anh còn có tố chất lãnh đạo, tham vọng, kỹ thuật và khả năng ghi bàn. "Với tôi, cậu ấy thực sự là một cầu thủ phi thường", Mourinho nhấn mạnh.

Về phía Real Madrid, đội bóng Tây Ban Nha trải qua trận đấu không dễ dàng. Họ hai lần rơi vào thế bị dẫn trước nhưng đều nỗ lực tìm bàn gỡ (Ảnh: AP)

Kịch tính được đẩy lên cao trong những phút cuối. Federico Valverde ghi bàn ở thời gian bù giờ, ấn định chiến thắng 3-2 cho Real Madrid trước AEK Athens.

Bên cạnh 3 điểm giành được, màn trình diễn của Bellingham cũng trở thành điểm nhấn đáng chú ý. Tiền vệ người Anh tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng tại Champions League bằng dấu ấn cá nhân và cột mốc đáng nhớ.

Nguồn tin: AP