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Thể thao

Huyền thoại quần vợt Rafael Nadal chuẩn bị gia nhập ban lãnh đạo Real Madrid

THIÊN BÌNH, KỲ PHƯƠNG
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(HTV) - Real Madrid dự kiến bổ nhiệm Rafael Nadal làm thành viên Hội đồng quản trị. Ngày 21/11 tới, đề xuất sẽ được trình lên Đại hội đại biểu thành viên CLB để phê chuẩn. Nếu được thông qua, chủ nhân 22 danh hiệu Grand Slam sẽ chính thức đảm nhận vai trò mới tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Real Madrid đề xuất đưa Rafael Nadal vào Hội đồng quản trị 

Trong cuộc họp ngày 4/11, Real Madrid đã thống nhất đề xuất bổ nhiệm Rafael Nadal làm thành viên Hội đồng quản trị. Đề xuất sẽ được trình Đại hội đại biểu thành viên CLB ngày 21/11 tới để phê chuẩn. Nếu được thông qua, chủ nhân 22 danh hiệu Grand Slam sẽ chính thức đảm nhận vai trò mới tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Tay vợt 40 tuổi sở hữu 92 danh hiệu đơn ATP Tour, hai Huy chương Vàng Olympic, cùng 5 lần vô địch Davis Cup trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha. Anh cũng từng giữ vị trí số một thế giới.

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Real Madrid đánh giá cao những thành tích và phẩm chất mà Nadal thể hiện trong sự nghiệp thể thao (Ảnh: RMFC)

Trong thông cáo, CLB nhắc đến sự khiêm tốn, tinh thần tôn trọng đối thủ và những hoạt động từ thiện của Nadal. Đây cũng là những giá trị mà Real Madrid cho rằng có sự tương đồng với bản sắc của đội bóng.

Việc đề xuất bổ nhiệm Nadal nhận được sự chú ý không chỉ bởi tên tuổi của anh trong làng quần vợt, mà còn bởi mối gắn bó lâu năm với Real Madrid.

Rafael Nadal vui vẻ nhận lời mời từ Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez

Trước lời mời của đội bóng, Rafael Nadal bày tỏ sự trân trọng và xác nhận đã đồng ý tham gia Hội đồng quản trị.

"Tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Florentino Perez và Hội đồng quản trị đã mời tôi tham gia Hội đồng quản trị Real Madrid. Tôi đã nhận lời với sự hào hứng, mong muốn được học hỏi và đóng góp nhiều nhất có thể", Nadal chia sẻ trên mạng xã hội.

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Ngày 17/9/2023, Rafael Nadal theo dõi trận đấu giữa Real Madrid và Real Sociedad trên khán đài sân Santiago Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters)

Nadal chính thức giải nghệ vào tháng 11/2024, khép lại sự nghiệp thi đấu với 22 danh hiệu Grand Slam. Trong nhiều năm, anh từng được nhắc đến như một ứng viên tiềm năng cho vị trí Chủ tịch Real Madrid trong tương lai. Dù vậy, tay vợt người Tây Ban Nha nhiều lần giảm nhẹ khả năng đảm nhận cương vị này.

Florentino Perez tiếp tục dẫn dắt Real Madrid

Trong khi Rafael Nadal được đề xuất đảm nhận vai trò mới tại CLB, Florentino Perez tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch Real Madrid.

Tháng 6/2026, ông Perez tái đắc cử nhiệm kỳ bốn năm sau cuộc bầu cử Chủ tịch có cạnh tranh đầu tiên của CLB trong vòng 20 năm. Ông nhận được 65% số phiếu, trong khi ứng viên Enrique Riquelme đạt 35%.

Ông Riquelme phản đối kế hoạch tiếp nhận vốn đầu tư bên ngoài vào Real Madrid, đội bóng hiện thuộc sở hữu của các thành viên CLB. 

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Hồi tháng 6/2026, ông Florentino Perez được tái bổ nhiệm cho nhiệm kỳ bốn năm, sau cuộc bầu cử có cạnh tranh hiếm hoi trong vòng hai thập kỷ (Ảnh: Real Madrid)

Đáng chú ý, hơn 1/3 số thành viên có quyền bỏ phiếu đã ủng hộ ứng viên đối lập Enrique Riquelme. Ông Riquelme phản đối kế hoạch tiếp nhận vốn đầu tư bên ngoài vào Real Madrid, CLB hiện thuộc sở hữu của các thành viên.

Nếu được Đại hội đại biểu thành viên thông qua, Rafael Nadal sẽ chính thức tham gia Hội đồng quản trị, đồng hành cùng Chủ tịch Florentino Perez trong bộ máy lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Nguồn tin: Reuters 

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