Atletico Madrid quyết đấu Bayern Munich tại Champions League

Atletico Madrid sẽ tiếp đón Bayern Munich trên sân Riyadh Air Metropolitano trong cuộc đối đầu đáng chú ý tại lượt trận thứ tư Champions League mùa giải 2026–2027.

Sau ba lượt trận, Bayern Munich đứng thứ 14 với năm điểm, còn Atletico Madrid xếp thứ 16 với bốn điểm. Đội bóng Đức có một chiến thắng và hai trận hòa, trong khi đại diện Tây Ban Nha có một chiến thắng, một trận hòa và một thất bại.

Ở lượt trận gần nhất, Bayern Munich hòa Arsenal 2-2. Trước đó, đội bóng của HLV Vincent Kompany hòa Viking 3-3 và thắng Bodo/Glimt 5-0.

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 3g rạng sáng 4/11 (giờ Việt Nam) tại sân Riyadh Air Metropolitano

Trong khi đó, Atletico Madrid vừa hòa Stuttgart 1-1 tại Champions League. Đội bóng của HLV Diego Simeone đang có phong độ tích cực ở các giải đấu quốc nội và châu Âu, với tám chiến thắng trong chín trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, Atletico vừa đánh bại Real Madrid 2-1 trong trận derby thủ đô.

Trước cuộc đối đầu, HLV Diego Simeone dành lời khen cho tiền đạo Harry Kane, người vừa giành Quả Bóng Vàng 2026. Chiến lược gia người Argentina đánh giá cao khả năng ghi bàn, sự trưởng thành và tầm ảnh hưởng của chân sút Bayern Munich đối với các cầu thủ trẻ.

Về phía Bayern Munich, Harry Kane cũng đánh giá cao HLV Diego Simeone và dự báo đây sẽ là cuộc so tài hấp dẫn. Tiền đạo người Anh cho rằng Atletico sẽ tìm cách ngăn chặn anh cùng các đồng đội.

Trận đấu diễn ra lúc 3g rạng sáng 4/11 (giờ Việt Nam) tại sân Riyadh Air Metropolitano. Atletico Madrid có lợi thế sân nhà, trong khi Bayern Munich quyết tâm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng để hướng đến nhóm tám đội dẫn đầu, qua đó giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội.