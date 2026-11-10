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Thế giới

Iran bảo vệ các yêu cầu trong đàm phán với Mỹ

ANH THƯ, MẠNH LINH, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Ngày 9/11, Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng bảo vệ các yêu cầu của nước này trong các cuộc đàm phán với Mỹ, đồng thời nhắc lại những điều kiện mà Tehran đặt ra để khôi phục an ninh tại eo biển Hormuz.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei cho biết, các yêu cầu của Tehran trong quá trình đàm phán với Washington là hoàn toàn chính đáng, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz đều phụ thuộc vào việc đáp ứng các yêu cầu đó.

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Ông Baghaei trong cuộc phỏng vấn tại Tehran, Iran, ngày 5/4/2026 (Nguồn: Reuters)

Phát biểu này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chỉ trích các yêu cầu của Iran là không thể chấp nhận được. Ông Baghaei phản bác rằng các yêu cầu của Tehran "không hề vô lý hay bất hợp pháp", đồng thời mô tả những chỉ trích từ phía Mỹ trong quá trình đàm phán là "vô lý".

Liên quan đến eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch cho hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu – ông Baghaei nhắc lại đề xuất của Iran rằng an ninh có thể được khôi phục trong vòng 2 ngày nếu Washington đáp ứng các yêu cầu của Tehran. Ông nói thêm rằng các tàu thuyền muốn đi qua tuyến đường thủy này cần phải phối hợp với phía Iran.

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Iran bác bỏ khả năng chuyển urani làm giàu ra nước ngoài (Nguồn: Reuters)

Về vấn đề hạt nhân, cùng ngày, Iran cho biết việc chuyển urani làm giàu ra khỏi lãnh thổ nước này không nằm trong chương trình đàm phán, đồng thời nhấn mạnh Tehran không có lý do gì để thực hiện bước đi đó.

Ông Baqaei cho biết các thanh sát viên Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã tiến hành kiểm tra định kỳ tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr và một số cơ sở còn có thể tiếp cận. Tuy nhiên, hiện chưa có cơ chế cho phép thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại.


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