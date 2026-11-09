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Thế giới

Mỹ phát tín hiệu hạn chế không kích Iran

THANH DUYÊN, XUÂN MAI, ĐỨC PHONG
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(HTV) - Ngày 8/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng hạ nhiệt căng thẳng với Iran thông qua ngoại giao, nhưng vẫn cảnh báo Mỹ sẵn sàng nối lại các đòn tấn công nếu đối phương không đáp ứng điều kiện.

Trả lời phỏng vấn Đài CNN, ông Trump nhận định khả năng Washington tiếp tục không kích Iran là rất thấp nếu tiến trình đàm phán đạt bước tiến thực chất. Điều kiện then chốt được đưa ra là Tehran phải chấp nhận một thỏa thuận hạt nhân mới và bảo đảm mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, ngày 5/11/2026 (Ảnh: REUTERS)

Ông Trump nhấn mạnh không loại trừ phương án quân sự trong tương lai. Ông cũng khẳng định quân đội Mỹ đã lên danh sách mục tiêu cơ sở hạ tầng, bao gồm mạng lưới điện và khả năng phá hủy 38 cây cầu tại Iran chỉ trong một giờ.

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Người biểu tình giơ biểu ngữ phản đối các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran tại khu vực gần Nhà Trắng, ngày 8/4/2026 (Ảnh: REUTERS)

Tuyên bố mang tính răn đe trên xuất hiện trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao song phương sau hơn 8 tháng xung đột vẫn bế tắc.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá cánh cửa đối thoại vẫn mở nhưng chưa ghi nhận dấu hiệu đột phá.

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