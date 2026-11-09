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Dự báo thời tiết ngày 10/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi

Xã hội 00:01:07.66
ĐỨC PHONG, KHÁNH NGUYÊN

(HTV) - Theo Trung tâm KTTV quốc gia, dự báo thời tiết ngày 10/11/2026, TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết ngày 10/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi - Ảnh 1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

Dự báo thời tiết ngày 10/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi - Ảnh 2.

TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam (từ Hà Tĩnh đến TP. Huế) có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét, riêng TP. Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 15-18; phía Nam 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

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