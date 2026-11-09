Đảng Dân chủ lên kế hoạch điều tra chính quyền Trump

Theo hãng tin Reuters, tỷ phú Elon Musk, chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller và một số tập đoàn lớn nhiều khả năng trở thành mục tiêu điều tra khi đảng Dân chủ chính thức kiểm soát Quốc hội Mỹ vào tháng 1/2027.
Cuộc điều tra sẽ tập trung vào vai trò của tỷ phú Elon Musk khi ông còn điều hành Bộ Hiệu quả Chính phủ - cơ quan này đã giải thể, cũng như vai trò của ông Stephen Miller trong chính sách nhập cư của chính quyền Trump.
Trong diễn biến khác, đảng Dân chủ sẽ ủng hộ tiến trình luận tội Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, liên quan đến cách điều hành cuộc chiến ở Iran.
Đáp lại, Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche tuyên bố chính quyền Tổng thống Trump sẵn sàng đối đầu với Đảng Dân chủ tại Quốc hội, đồng thời không dung thứ cho hành động đe dọa các quan chức hành pháp.
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