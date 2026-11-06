Ông Trump cảnh báo Iran, kỳ vọng thỏa thuận về Ucraina

Người đứng đầu Nhà Trắng nói Mỹ có thể phá hủy "phần còn lại" của Iran và cho rằng nước này có thể mất tới 25 năm để tái thiết.

Theo Tổng thống Trump, sau 7 tháng chiến sự, Washington đã đạt các mục tiêu đề ra và sẽ sớm quyết định có tiến hành thêm các cuộc tấn công hay không. Ông cũng tuyên bố Tehran chỉ có thể triển khai chương trình hạt nhân nếu được Mỹ chấp thuận.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran chỉ chấp nhận thảo luận đề xuất hạt nhân sau khi Washington đáp ứng bảy yêu cầu, trong đó có dỡ bỏ trừng phạt, giải tỏa tài sản bị phong tỏa và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Phía Washington muốn đưa vấn đề hạt nhân vào chương trình nghị sự ngay khi đàm phán bắt đầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, ngày 5/11/2026 (Ảnh: AFP)

Về nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ucraina, ông Trump đã có cuộc gặp với ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Dmitriev tới Nhà Trắng để dự cuộc thảo luận với phái đoàn Ucraina do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump chủ trì.

Ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, phát biểu tại Nhà Trắng sau cuộc thảo luận với phái đoàn Ucraina, ngày 5/11/2026 (Ảnh: REUTERS)

Ông Trump không tiết lộ nội dung cuộc gặp nhưng cho rằng một thỏa thuận có thể sớm đạt được và sẽ có ý nghĩa với toàn Châu Âu. Ông cũng cho biết chưa gặp các quan chức Ucraina có mặt tại Nhà Trắng.

Theo kế hoạch, phái đoàn Mỹ sẽ làm trung gian cho các cuộc đàm phán giữa Nga và Ucraina tại Abu Dhabi trong 2 ngày 10 và 11/11 tới.