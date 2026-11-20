"HTV Thành phố không ngủ" là kênh youtube chia sẻ những thước phim ghi lại nhịp sống hối hả nơi Thành phố sôi động bậc nhất cả nước - TP. Hồ Chí Minh. Những câu chuyện tuy quen mà lạ đang từng giờ từng phút diễn ra trên mảnh đất thân yêu này sẽ được ghi lại đầy chân thật, giàu cảm xúc, dưới góc nhìn độc đáo. Qua đó, người xem có thể bắt gặp chính mình ở đâu đó trong hành trình trải nghiệm của các nhân vật.

Theo chân ê-kíp "HTV Thành phố không ngủ", khán giả sẽ có dịp lắng nghe những câu chuyện tuy quen mà lạ đang từng giờ từng phút diễn ra trên mảnh đất thân yêu mang tên Bác. Trong chương trình kỳ này, ê-kíp đã ghi lại một câu chuyện đầy chân thật, giàu cảm xúc, với góc nhìn độc đáo về một quán hủ tiếu gõ... 8.000 đồng.

HTV Thành phố không ngủ: Hủ tiếu gõ 8.000 đồng có gì đặc biệt?

Giữa nhịp sống đô thị và chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, hủ tiếu gõ vẫn là món ăn quen thuộc của nhiều người dân TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, một quán trên đường Nguyễn Duy Dương phục vụ hủ tiếu với giá chỉ 8.000 đồng mỗi tô.

Hủ tiếu gõ 8.000 đồng và câu chuyện phía sau mức giá bình dân

Hủ tiếu gõ 8.000 đồng và câu chuyện phía sau mức giá bình dân

Điểm đặc biệt của quán không chỉ nằm ở mức giá 8.000 đồng mỗi tô, mà còn ở ý nghĩa phía sau. Đây là mô hình bán thức ăn giá tượng trưng, hướng đến những người lao động có thu nhập thấp.

Quán mang tên Sun For Life, do ba người phụ nữ cùng chung tay thực hiện. Họ mong muốn mang đến những bữa ăn vừa túi tiền, đồng thời giúp người có hoàn cảnh khó khăn được phục vụ một cách thoải mái.

Dù có giá chỉ 8.000 đồng, mỗi tô hủ tiếu vẫn được chuẩn bị với nước dùng nóng hổi và các nguyên liệu ăn kèm. Chính sự kết hợp giữa mức giá bình dân và cách phục vụ đã thu hút nhiều thực khách tìm đến.

Mỗi tô hủ tiếu 8.000 đồng vẫn được chuẩn bị với nước dùng nóng hổi và các nguyên liệu ăn kèm

Quán chuẩn bị khoảng 300 phần ăn mỗi ngày. Có những hôm, lượng thức ăn được bán hết chỉ sau 30–45 phút. Ngoài ra, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn có thể được mời dùng bữa miễn phí.

Ban đầu, quán chủ yếu phục vụ hủ tiếu gõ. Sau đó, thực đơn được thay đổi theo ngày với những món ăn quen thuộc như bún riêu và các món chay. Quán tọa lạc tại số 20 Nguyễn Duy Dương, phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh, bắt đầu phục vụ từ 17g thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần.

Qua góc nhìn của "HTV Thành phố không ngủ", quán ăn nhỏ trên đường Nguyễn Duy Dương không chỉ mang đến những bữa ăn tiết kiệm. Đó còn là câu chuyện về sự sẻ chia, khi một mức giá bình dân trở thành cách để những người xa lạ quan tâm và giúp đỡ nhau giữa lòng thành phố.

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