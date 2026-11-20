Các môn thi đấu ngày 20/11 diễn ra tại nhiều địa điểm

Lịch thi đấu và phát sóng trực tiếp các môn thể thao ngày 20/11 tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Trong ngày 20/11, các cuộc tranh tài diễn ra liên tục ở nhiều môn thể thao. Mở đầu lúc 9 giờ, môn Canoeing được tổ chức tại Hồ Đá Bàng và kéo dài đến 12 giờ. Cùng thời điểm, môn Judo diễn ra từ 9 giờ đến 17 giờ tại Nhà thi đấu TDTT TP. Hồ Chí Minh. Trong khi đó, môn Quần vợt bắt đầu lúc 9 giờ 30 và kết thúc lúc 16 giờ tại CLB Phú Thọ, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TP. Hồ Chí Minh.

Đến 10 giờ 30, môn Bowling khởi tranh tại Trung tâm Bowling Super Lanez, với thời gian thi đấu đến 16 giờ. Buổi chiều, môn Futsal diễn ra từ 13 giờ đến 21 giờ tại Nhà thi đấu CLB Futsal phường Chánh Hưng, là nội dung có khung giờ tranh tài muộn nhất trong ngày.

Theo dõi các cuộc tranh tài trên hệ thống HTV

Các nội dung thi đấu ngày 20/11 được phát sóng trên các kênh truyền hình và nền tảng trực tuyến. Cụ thể, môn Canoeing và Futsal được phát trên HTV Thể thao; Bowling phát trên HTV4; Quần vợt phát trên kênh Du lịch & Cuộc sống. Riêng môn Judo, lịch thi đấu không hiển thị thông tin kênh truyền hình.

Bên cạnh đó, khán giả có thể theo dõi trực tiếp các môn Canoeing, Bowling, Futsal và Quần vợt trên YouTube HTV Thể thao.

Với 5 môn tranh tài tại nhiều địa điểm và khung giờ khác nhau, ngày 20/11 hứa hẹn tiếp tục mang đến những nội dung thi đấu đáng chú ý tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - năm 2026.