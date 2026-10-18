CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Show nổi bật

Bánh mì không người bán | HTV Thành phố không ngủ

THIÊN BÌNH
Theo dõi HTV trên Google News

"HTV Thành phố không ngủ" kỳ này giới thiệu một mô hình đặc biệt - bánh mì không người bán - ngay tại TP. Hồ Chí Minh.

HTV Thành phố không ngủ: Những ổ bánh mì trao đi niềm tin

"HTV Thành phố không ngủ" là kênh youtube chia sẻ những thước phim ghi lại nhịp sống hối hả nơi Thành phố sôi động bậc nhất cả nước - TP. Hồ Chí Minh.

Những câu chuyện tuy quen mà lạ đang từng giờ từng phút diễn ra trên mảnh đất thân yêu này sẽ được ghi lại đầy chân thật, giàu cảm xúc, dưới góc nhìn độc đáo. Qua đó, người xem có thể bắt gặp chính mình ở đâu đó trong hành trình trải nghiệm của các nhân vật.

"HTV Thành phố không ngủ" kỳ này mở đầu với không khí nhộn nhịp giữa phố phường. Trong đó, những tủ bánh mì tự phục vụ hiện lên lặng lẽ, bình dị. Người cần giúp đỡ có thể tự lấy bánh mà không phải trả tiền. Đây là mô hình sẻ chia dành cho những người còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Điều đáng quý là người nhận không cần trình bày hoàn cảnh. Họ có thể lấy phần ăn khi cần rồi tiếp tục công việc. Nhờ vậy, việc giúp đỡ diễn ra tự nhiên và không tạo áp lực cho người nhận.

Bánh mì không người bán | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 1.
Bánh mì không người bán | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 2.
Bánh mì không người bán | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 3.
Bánh mì không người bán | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 4.
Bánh mì không người bán | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 5.

Những tủ bánh mì tự phục vụ hiện lên lặng lẽ, bình dị trên các con đường ở TP. Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, những tủ bánh mì còn gửi gắm thông điệp về lòng tin. Người trao tặng tin rằng phần ăn sẽ đến đúng người cần. Ngược lại, người nhận cũng có cơ hội cảm nhận sự quan tâm từ cộng đồng.

HTV Thành phố không ngủ: Tủ bánh lan tỏa những điều tử tế

Mô hình góp phần giúp người khó khăn vơi bớt gánh nặng bữa ăn. Và mô hình còn làm đẹp thêm cho đời sống đô thị. Những ổ bánh mì tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng sự quan tâm thiết thực. Đặc biệt, cách trao tặng âm thầm giúp người nhận giữ được sự thoải mái và tự trọng.

Bánh mì không người bán | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 6.
Bánh mì không người bán | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 7.
Bánh mì không người bán | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 8.
Bánh mì không người bán | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 9.
Bánh mì không người bán | HTV Thành phố không ngủ- Ảnh 10.

Bánh mì không người bán - mô hình của tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng tử tế

Trong nhịp sống tất bật, không phải sự tử tế nào cũng cần những hành động lớn lao. Đôi khi, một phần ăn được chuẩn bị sẵn cũng đủ mang lại niềm vui cho người đang chật vật mưu sinh.

Qua câu chuyện này, "HTV Thành phố không ngủ" ghi lại một lát cắt đời thường giàu ý nghĩa của TP. Hồ Chí Minh. Mô hình bánh mì không người bán nhắc chúng ta rằng lòng tốt có thể bắt đầu từ những điều giản dị. Khi sự sẻ chia được duy trì, niềm tin giữa người với người cũng có thêm cơ hội lan tỏa.

HTV Thành phố không ngủ

Tin liên quan

Bánh thuẫn chợ Bà Hoa | HTV Thành phố không ngủ

Bánh thuẫn chợ Bà Hoa | HTV Thành phố không ngủ

HTV Thành phố không ngủ đưa khán giả khám phá bánh thuẫn chợ Bà Hoa, món bánh truyền thống gắn với ký ức của nhiều người con xứ Quảng.

Bánh mì ông Tây | HTV Thành phố không ngủ

Bánh mì ông Tây | HTV Thành phố không ngủ

"HTV Thành phố không ngủ" sẽ cùng khán giả khám phá tiệm bánh mì ông Tây, một hiện tượng ẩm thực đường phố đang được nhiều thực khách quan tâm.

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Bắt đầu hành trình vận chuyển kết cấu cầu đi bộ từ cảng Đông Xuyên về trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Bắt đầu hành trình vận chuyển kết cấu cầu đi bộ từ cảng Đông Xuyên về trung tâm TP. Hồ Chí Minh

Thời sự 11:29 18/10/2026

(HTV) - Sáng nay, 18/10, sà lan chuyên dụng chở tổ hợp kết cấu cầu chính cùng hệ khung đỡ cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nặng khoảng 3.400 tấn, bắt đầu hành trình vận chuyển từ cảng Đông Xuyên, phường Rạch Dừa về trung tâm TP. Hồ Chí Minh. Đây là bước tiếp theo sau khi công tác hạ thủy được thực hiện thành công rạng sáng 16/10.

Bắt, khởi tố chồng cũ của Hằng Du Mục về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" sản phẩm táo đỏ

Bắt, khởi tố chồng cũ của Hằng Du Mục về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" sản phẩm táo đỏ

Đời sống 16:23 18/10/2026

(HTV) - Tôn Bằng bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” sau khi Công an TP. Hồ Chí Minh phát hiện 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục” tại kho hàng Công ty Dịch Dương, với trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

"Ngân mãi Chuông vàng" tổng dợt vở "Thiếu phụ Nam Xương"

"Ngân mãi Chuông vàng" tổng dợt vở "Thiếu phụ Nam Xương"

Show nổi bật 13:06 18/10/2026

Trước đêm công diễn 18/10, ê-kíp "Ngân mãi Chuông vàng" đã có buổi tổng dợt vở cải lương "Thiếu phụ Nam Xương". Đây là dịp để các nghệ sĩ hoàn thiện những khâu cuối cùng, sẵn sàng mang tác phẩm đến với khán giả.

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Nam Bộ và Nam Trung Bộ mưa dông, cảnh báo lốc xoáy trên biển

Đời sống 08:14 18/10/2026

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 18/10, Nam Bộ và một số khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, ngập úng và sạt lở đất.

Xem thêm