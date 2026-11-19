Ủy ban An ninh Nội địa thuộc Hạ viện Mỹ đã tổ chức phiên điều trần ngày 18/11, chất vấn Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton về tình hình này.

Sự cố với mạng lưới liên lạc mật NSANet đã làm gián đoạn công việc của các nhân viên tình báo (Ảnh: NurPhoto)

Trong tuần qua, Mỹ đã trải qua sự cố tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động hàng không trên phạm vi toàn quốc. Tiếp đó là gián đoạn một số hoạt động ngân hàng của JPMorgan Chase, sự cố ngừng hoạt động của Apple và Microsoft. Mới đây nhất, mạng lưới của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cũng bị trục trặc.

Dù Tổng thống Trump mô tả các tình huống này là “ổn”, song ngay cả một số đồng minh của ông thuộc Đảng Cộng hòa cũng yêu cầu chính quyền cung cấp thêm câu trả lời.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton trong phiên điều trần đã khẳng định đây là những sự cố gián đoạn dịch vụ riêng biệt, liên quan đến hoạt động bảo trì và kỹ thuật, "không phải là một cuộc tấn công có phối hợp hoặc được một quốc gia hậu thuẫn".

Ông Clayton cho biết thêm các mối đe dọa từ Iran đã gia tăng đáng kể dù không liên hệ trực tiếp đến các sự cố vừa nêu.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ tư thừa nhận những sự cố này “gây bất an”, nhưng khẳng định chúng hoàn toàn không liên quan với nhau và không do "các tác nhân có ý đồ xấu” gây ra.

Bất chấp trấn an từ giới chức Washington, các chuyên gia ngày càng lo ngại những công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) bị lợi dụng để tấn công mạng. Các công ty an ninh mạng thường xuyên phát hiện tin tặc sử dụng AI để xâm nhập hàng loạt cùng một lúc.