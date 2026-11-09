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Thể thao

Đội tuyển Bơi TP. Hồ Chí Minh tăng tốc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

BAN THỂ DỤC THỂ THAO
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Đội tuyển Bơi TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giành từ 8 đến 10 Huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, sau quá trình tập huấn trong nước và quốc tế.

Đội tuyển Bơi TP. Hồ Chí Minh tăng tốc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 1.

Môn Bơi sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 27/11 tại CLB Bơi lặn Phú Thọ

Đội tuyển Bơi TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Đây là một trong những môn thể thao mũi nhọn được kỳ vọng đóng góp thành tích cho đoàn thể thao Thành phố.

Từ tháng 6, đội tuyển tập trung và tập huấn trong nước để nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và chiến thuật. Tiếp đó, các kình ngư có chuyến tập huấn hai tháng tại Trung Quốc, từ tháng 9 đến đầu tháng 11. Chuyến đi giúp vận động viên tiếp cận phương pháp huấn luyện hiện đại, qua đó cải thiện kỹ thuật và kỹ năng thi đấu.

Đội tuyển Bơi TP. Hồ Chí Minh tăng tốc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 - Ảnh 2.

Đội tuyển Bơi TP. Hồ Chí Minh tăng tốc chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Phương Trâm là một trong những niềm hy vọng cạnh tranh Huy chương vàng tại Đại hội. Cùng với cô là hai đồng đội kỳ cựu Trần Duy Khôi và Lương Jeremie. 

Ban huấn luyện cũng kỳ vọng hai gương mặt trẻ Trịnh Trường Vinh và Nguyễn Khả Nhi tiếp tục thể hiện phong độ tốt như tại Giải vô địch quốc gia hồ 25m hồi tháng 3.

Tại giải đấu này, đội tuyển Bơi TP. Hồ Chí Minh giành ngôi nhất toàn đoàn trong hai năm liên tiếp 2025 và 2026. Kết quả cho thấy sự phát triển của lực lượng vận động viên Thành phố.

Tại Đại hội sắp tới, đội tuyển đặt mục tiêu giành từ 8 đến 10 Huy chương vàng. Trong đó, trọng tâm là bảo vệ thành tích ở ba nội dung đang giữ kỷ lục Đại hội: 50m tự do của Lương Jeremie, tiếp sức 4x100m đồng đội nam và tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam nữ.

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh được dự báo quyết liệt khi TP. Hồ Chí Minh phải đối đầu với các đơn vị có lực lượng mạnh như Tây Ninh, Quảng Bình, Đà Nẵng và Quân đội.

Môn Bơi sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 27/11 tại CLB Bơi lặn Phú Thọ. Toàn bộ các nội dung thi đấu được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của HTV.

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