Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X chính thức đi vào hoạt động

Sáng ngày 6/11/2026, tại tòa nhà VOH – Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV), Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức khai trương. Với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, không gian tác nghiệp và các phương tiện hỗ trợ truyền thông được chuẩn bị đồng bộ, Trung tâm sẽ là đầu mối kết nối Ban Tổ chức với các cơ quan báo chí, góp phần chuyển tải nhanh chóng, chính xác những diễn biến của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước đến công chúng.

Các đại biểu dâng hương, tưởng nhớ sự hy sinh của các chiến sĩ tại Đài tưởng niệm Biệt động thành

Trước lễ khai trương, Ban Tổ chức cùng các đại biểu đã dâng hương tại Đài tưởng niệm “Biệt động Thành đánh Đài Phát thanh Sài Gòn năm 1968” trong khuôn viên VOH, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Hoạt động mang ý nghĩa tri ân lịch sử, đồng thời gợi nhắc trách nhiệm của những người làm báo trong việc tiếp nối truyền thống, thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 có 36 đoàn thể thao, gồm 34 tỉnh, thành phố và 2 ngành Công an, Quân đội; quy tụ khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên cùng 2.000 trọng tài. Các đoàn tranh tài ở 48 môn với 973 nội dung thi đấu. TP. Hồ Chí Minh là địa phương đăng cai chính, phối hợp cùng Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội tổ chức các hoạt động của Đại hội.

Trong bối cảnh Đại hội diễn ra tại nhiều địa phương, Trung tâm Báo chí đóng vai trò đầu mối kết nối Ban Tổ chức với các cơ quan truyền thông, tạo điều kiện để phóng viên tiếp cận thông tin chính thống và triển khai tác nghiệp thuận lợi.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Trần Thế Thuận – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của Thành phố đối với một sự kiện thể thao quy mô quốc gia.

Theo phương án hỗ trợ được thông tin tại buổi làm việc ngày 6/11, gần 600 phóng viên được miễn phí di chuyển trên 107 tuyến xe buýt và hệ thống đường sắt đô thị. Chính sách này cũng áp dụng cho khoảng 10.000 vận động viên và 2.000 trọng tài, quan chức. Các đoàn thể thao được hỗ trợ giảm 20–40% chi phí lưu trú, ăn uống; gần 200 tình nguyện viên tham gia hướng dẫn, hỗ trợ tại các địa điểm thi đấu. Thành phố dự kiến có hơn 250 phóng viên có nhu cầu lưu trú trong thời gian diễn ra Đại hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đánh giá việc đăng cai Đại hội không chỉ là cơ hội để Thành phố thể hiện năng lực tổ chức một sự kiện thể thao quy mô lớn, mà còn tạo động lực củng cố, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất thể thao, thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.Đây cũng là cơ sở để TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò địa phương đăng cai chính, tăng cường phối hợp với các địa phương liên quan, bảo đảm sự đồng bộ trong công tác tổ chức và phục vụ Đại hội.

Trung tâm Báo chí được trang bị hạ tầng công nghệ phục vụ tác nghiệp đa nền tảng, nổi bật là hệ thống màn hình LED hiển thị trực tiếp hình ảnh từ khoảng 10–16 môn thể thao, kết nối tín hiệu từ các địa điểm thi đấu về Trung tâm.

Tại lễ khai trương, HTV thực hiện kết nối trực tiếp với các phóng viên đang tác nghiệp tại Nhà thi đấu Đông Hòa, Bãi Sau và Nhà thi đấu phường Tân Thuận, cho thấy khả năng truyền tải hình ảnh, thông tin từ nhiều địa điểm về Trung tâm.

Hệ thống mạng LAN, Wi-Fi băng thông rộng hỗ trợ phóng viên xử lý hình ảnh, âm thanh và truyền dữ liệu về tòa soạn. Khu vực tác nghiệp có sức chứa khoảng 50–80 phóng viên, cùng phòng họp báo, khu điều hành và quầy thông tin cập nhật lịch thi đấu, bảng tổng sắp huy chương.

Với hơn 30 môn và phân môn tại khu vực 1, 8 môn tại khu vực 2 và 18 môn, phân môn tại khu vực 3 TP. Hồ Chí Minh, cùng các địa điểm thi đấu tại Đồng Nai, Đồng Tháp và Hà Nội, hệ thống kết nối đa điểm cầu góp phần bảo đảm thông tin được cập nhật liên tục, kịp thời.

Song song đó, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tạo khoảng 1 tỷ lượt tiếp cận, tương tác trên nền tảng số và mạng xã hội; quảng bá Đại hội trên hơn 11.000 màn hình tại sân bay, siêu thị và khu vực công cộng. HTV cũng xây dựng chương trình chuyên đề hằng đêm, chia sẻ tư liệu hình ảnh, video để các đài truyền hình cùng khai thác.

Cũng trong ngày 6/11, tại buổi làm việc rà soát tiến độ chuẩn bị Đại hội với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh yêu cầu thống nhất tổ chức Đại hội theo 5 tiêu chí: An toàn – Trang trọng – Chuyên nghiệp – Tiết kiệm – Hiệu quả.

Định hướng này đặt ra yêu cầu không chỉ đối với công tác điều hành, tổ chức thi đấu mà còn với hoạt động thông tin, truyền thông. Các cơ quan báo chí cần bảo đảm tính khách quan, chính xác, thống nhất; đồng thời chú trọng khai thác những câu chuyện về nghị lực vượt khó của vận động viên, tinh thần thi đấu trung thực, sự tận tụy của huấn luyện viên và những đóng góp thầm lặng của lực lượng phục vụ Đại hội.

Với sự chuẩn bị về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ và đội ngũ hỗ trợ, Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X chính thức hoạt động từ ngày 6/11 đến hết ngày 12/12/2026. Đây sẽ là điểm kết nối quan trọng giữa Ban Tổ chức, các cơ quan báo chí và địa điểm thi đấu, góp phần bảo đảm dòng thông tin thông suốt, kịp thời, chính xác; đồng thời lan tỏa hình ảnh thể thao Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh đến đông đảo công chúng trong nước, quốc tế.

Thực hiện: NGỌC PHẠM - THIÊN BÌNH - HUỲNH LONG - HOÀNG ANH - QUỐC BẢO