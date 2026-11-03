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HTV ghi dấu với 2 tập thể, 3 cá nhân điển hình “Dân vận khéo”

NGỌC PHẠM
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(HTV) - Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2026), Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức tuyên dương các điển hình trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2026. Dịp này, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) có 2 tập thể và 3 cá nhân được ghi nhận.

HTV ghi dấu với 2 tập thể, 3 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” - Ảnh 1.

Hội nghị ghi nhận 28 tập thể và 41 cá nhân điển hình trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2026

Hội nghị tuyên dương các điển hình "Dân vận khéo" năm 2026 có sự tham dự của ông Lê Quốc Phong – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP.HCM; ông Dương Trọng Hiếu – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cùng đại diện các đơn vị trực thuộc.

HTV có 2 tập thể, 3 cá nhân được tuyên dương “Dân vận khéo”

HTV ghi dấu với 2 tập thể, 3 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” - Ảnh 2.
HTV ghi dấu với 2 tập thể, 3 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” - Ảnh 3.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo” được tuyên dương

Tại chương trình, Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP. Hồ Chí Minh tuyên dương 28 tập thể và 41 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Dân vận khéo” năm 2026.

Trong đó, HTV có 2 tập thể được tuyên dương gồm: Công đoàn Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.

Ở hạng mục cá nhân, 3 cán bộ của Đài được ghi nhận gồm: đồng chí Lê Thị Minh Khai – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính; đồng chí Trần Đăng Khôi – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Sản xuất chương trình, Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Lý Thu Hiền – Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Chuyên đề - Khoa giáo.

Phong trào “Dân vận khéo” gắn với chất lượng công việc

Phát biểu tại chương trình, đại diện Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, phong trào “Dân vận khéo” không chỉ thể hiện qua hoạt động tuyên truyền, vận động hay xây dựng các mô hình phong trào, mà còn được cụ thể hóa trong chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Theo đó, công tác dân vận cần gắn với việc nắm chắc thực tiễn, tham mưu đúng và trúng, phối hợp hiệu quả, giải quyết công việc khách quan, đúng quy định pháp luật; đồng thời bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời và đào tạo đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Việc tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình là dịp ghi nhận những đóng góp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời khuyến khích tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả công tác dân vận tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố.

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