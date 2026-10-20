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HTV tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Sáng 20/10, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam. Chương trình mang đến không khí vui tươi, ấm áp, đồng thời là dịp gửi lời tri ân đến nữ cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại Đài.

Sáng ngày 20/10/2026, Ban Chấp hành Công đoàn HTV tổ chức chương trình chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam với sự tham gia của đông đảo nữ cán bộ, viên chức và người lao động.

Nhà báo Cao Anh Minh - Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh gửi lời chúc mừng đến nữ cán bộ, viên chức và người lao động nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tại sự kiện, nhà báo Cao Anh Minh - Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh - đại diện Ban lãnh đạo gửi lời chúc mừng đến toàn thể nữ cán bộ, viên chức và người lao động nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đây cũng là dịp ghi nhận và trân trọng những đóng góp của đội ngũ nữ nhân sự trong công tác chuyên môn, góp phần vào sự phát triển của Đài trong thời gian qua.

HTV tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ảnh 5.
HTV tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ảnh 6.

Đông đảo cán bộ, viên chức và người lao động HTV cùng tham gia các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 trong không khí vui tươi, ấm áp và gắn kết

Bên cạnh hoạt động chúc mừng, chương trình còn có các gian hàng của đối tác, tạo cơ hội để người tham dự tham quan, trải nghiệm và nhận những phần quà ý nghĩa. Không khí sự kiện thêm sôi động với phần biểu diễn của ban nhạc, mang đến những phút giây thư giãn giữa nhịp làm việc thường ngày.

HTV tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ảnh 7.
HTV tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ảnh 8.
HTV tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ảnh 9.
HTV tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ảnh 10.
HTV tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ảnh 11.

Các gian hàng đối tác cùng phần biểu diễn âm nhạc mang đến không khí sôi nổi, tạo điểm nhấn cho buổi gặp gỡ và giao lưu tại HTV

Đặc biệt, hoạt động chụp ảnh tập thể và lưu giữ những khoảnh khắc tươi vui góp phần tạo nên dấu ấn đáng nhớ trong ngày 20/10. Những nụ cười, lời chúc và sự sẻ chia đã làm nên không khí gần gũi, gắn kết giữa các thành viên trong ngôi nhà chung HTV.

HTV tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ảnh 12.
HTV tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 - Ảnh 13.

Những khung hình rạng rỡ cùng nụ cười thân tình góp phần lưu giữ kỷ niệm đẹp trong buổi gặp gỡ tại ngôi nhà chung HTV

Thông qua chương trình, Công đoàn tiếp tục tạo không gian giao lưu, tăng cường sự kết nối và lan tỏa tinh thần quan tâm, trân trọng dành cho nữ cán bộ, viên chức và người lao động. Đây cũng là dịp để mỗi người cùng hướng đến những giá trị tốt đẹp của Ngày Phụ nữ Việt Nam, tôn vinh vai trò và những đóng góp của phụ nữ trong công việc cũng như cuộc sống.

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