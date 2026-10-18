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Xã hội

HTV Côn Đảo tăng cường kết nối thông tin với người dân

NHƯ QUỲNH, CÔNG HÒA
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(HTV) - Trung tâm HTV Côn Đảo được khai trương ngày 16/10 tại đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường năng lực tác nghiệp, phản ánh kịp thời đời sống địa phương và phối hợp thông tin về kinh tế, văn hóa, bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch bền vững.

Việc đưa Trung tâm HTV Côn Đảo vào hoạt động đã chính thức bổ sung một đầu mối tác nghiệp chiến lược của Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tại đặc khu Côn Đảo. Sự hiện diện này giúp HTV chủ động nắm bắt nhịp sống thực tế, kịp thời sản xuất các tin bài phản ánh sát sao những vấn đề người dân quan tâm; đồng thời thắt chặt mối phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền về biển, đảo.

HTV Côn Đảo tăng cường kết nối thông tin với người dân- Ảnh 1.
HTV Côn Đảo tăng cường kết nối thông tin với người dân- Ảnh 2.
HTV Côn Đảo tăng cường kết nối thông tin với người dân- Ảnh 3.

Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai trương Trung tâm HTV Côn Đảo

Trung tâm HTV Côn Đảo tăng cường thông tin tại địa bàn

Ngày 16/10, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức khai trương Trung tâm HTV Côn Đảo tại số 3 đường Nguyễn Huệ, đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, việc hình thành đầu mối hoạt động thường trực giúp HTV thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin tại địa bàn, tổ chức sản xuất tin, bài và phản ánh kịp thời các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội. Đây cũng là cơ sở để tăng cường kết nối thông tin giữa cơ quan báo chí với chính quyền và người dân địa phương.

Chiến lược tuyên truyền về biển, đảo cần tập trung vào kinh tế xanh, kinh tế bền vững, đồng thời bảo đảm thông tin được tiếp cận nhanh chóng và sát với thực tế địa phương. HTV kỳ vọng nhận được sự quan tâm, phối hợp của chính quyền và người dân Côn Đảo để cùng hướng đến mục tiêu xây dựng Côn Đảo xanh.
Ông Trương Thanh Phong - Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

HTV và chính quyền địa phương phối hợp cung cấp thông tin

Để trung tâm hoạt động hiệu quả, sự phối hợp với chính quyền địa phương là một trong những yếu tố quan trọng. Cụ thể, phía đặc khu Côn Đảo cam kết tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin chính thống và hỗ trợ hoạt động tác nghiệp theo quy định.

Ông Phan Trọng Hiền - Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh
Để bộ phận hoạt động hiệu quả, đặc khu Côn Đảo sẽ tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin chính thống, phối hợp, hỗ trợ hoạt động tác nghiệp theo quy định. Đồng thời đồng hành cùng HTV trong việc tuyên truyền, lan tỏa những giá trị nổi bật của Côn Đảo về lịch sử, văn hóa, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững.

Nhờ đó, hoạt động thông tin có thêm điều kiện tiếp cận nguồn tin chính thống từ địa phương. Đồng thời, sự phối hợp này hướng đến việc phản ánh đầy đủ hơn những vấn đề liên quan đến bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững tại Côn Đảo.

Trung tâm HTV Côn Đảo hướng đến những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Từ mục tiêu hoạt động được công bố tại lễ khai trương, nhiệm vụ của trung tâm tập trung vào các nội dung chính:

- Tác nghiệp tại địa bàn: Chủ động nắm bắt tình hình thực tế, tổ chức sản xuất tin, bài và phản ánh những vấn đề được xã hội quan tâm.

- Thông tin kinh tế - xã hội: Theo sát đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội tại đặc khu Côn Đảo.

- Truyền thông biển, đảo: Tăng cường thông tin về kinh tế xanh và phát triển bền vững.

- Bảo tồn và du lịch: Phối hợp lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững.

Đặc biệt, việc khai trương trung tâm không chỉ mở rộng khả năng tác nghiệp của HTV tại Côn Đảo mà còn đặt ra yêu cầu duy trì phối hợp thường xuyên với địa phương, bảo đảm thông tin kịp thời, chính xác và sát thực tiễn.

Trong thời gian tới, hiệu quả hoạt động của Trung tâm HTV Côn Đảo sẽ gắn với khả năng thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền và phản ánh đời sống địa phương, phục vụ công tác biển, đảo cũng như mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn.

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