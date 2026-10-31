Hơn 600 tác phẩm hoa cúc khoe sắc tại thành phố Iksan, Hàn Quốc

Hàng trăm tác phẩm khổng lồ kết từ hoa cúc đã biến thành phố Iksan của Hàn Quốc thành một điểm đến mùa thu đầy màu sắc, thu hút đông đảo du khách.

Diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 1/11, sự kiện quy tụ hơn 600 tác phẩm điêu khắc bằng hoa, 60.000 chậu cây mùa thu và 100 mô hình trang trí có hệ thống chiếu sáng.

Chị Park Moon-Ja - Khách tham quan chia sẻ: "Tôi thực sự được tận hưởng vài giờ tự do, tạm thoát khỏi guồng quay công việc và cuộc sống thường ngày".

Tháp hoa nhiều tầng được dựng lên kỳ công bên cạnh các mô hình khối chóp nón, tạo nên điểm nhấn kiến trúc độc đáo giữa lòng lễ hội hoa cúc

Chị Hwang Jin-Ja - Khách tham quan cho biết: "Sau những mệt mỏi khi chăm sóc con cái, chuyến đi này mang lại cảm giác thật sảng khoái. Tôi cũng rất thích các món ăn địa phương đa dạng tại đây".

Mô hình chú ếch khổng lồ được kết từ hàng ngàn bông hoa cúc vàng rực rỡ, chào đón du khách đến tham quan không gian lễ hội tại Iksan

Lễ hội hoa năm nay lần đầu tiên được trải dài đến Công viên Shinheung và khu vực xung quanh nhà ga Iksan.

Một số khu vực trưng bày hoa sẽ tiếp tục mở cửa miễn phí đến ngày 8/11.