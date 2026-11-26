Theo dữ liệu của cơ quan cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha được Reuters công bố ngày 25/11, phần lớn các thuyền chở người di cư đến Canary cập đảo El Hierro, một trong những điểm tiếp nhận chính trên tuyến vượt biển từ Tây Phi.

Lực lượng cứu hộ triển khai hoạt động hỗ trợ người di cư trên biển vào ban đêm, trong bối cảnh số người vượt biển đến Canary tăng mạnh

Người di cư đến Canary tăng kỷ lục

Theo hãng tin AP, riêng ngày 24/11, cơ quan cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha ghi nhận 1.990 người di cư đến quần đảo Canary trên 15 chiếc thuyền. Các lực lượng cứu hộ liên tục triển khai hoạt động hỗ trợ, đưa những người vượt biển cập đảo El Hierro an toàn.

Những người di cư được bố trí nghỉ ngơi, giữ ấm tại khu vực tiếp nhận sau hành trình vượt biển

Trong số những người được tiếp nhận có khoảng 100 trẻ vị thành niên và trẻ em. Con số này vượt mức kỷ lục khoảng 1.500 người được ghi nhận chỉ hai tuần trước đó.

Theo Reuters, số người di cư đến quần đảo Canary trong 24 giờ, được cập nhật ngày 25/11, đã vượt 2.100 người. Trong hai tháng qua, gần 21.000 người đã đến quần đảo này, đưa tổng số người di cư được ghi nhận từ đầu năm lên 28.103 người.

Xe cứu thương của Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha có mặt tại khu vực cảng, phục vụ công tác hỗ trợ y tế và tiếp nhận người di cư

Sự gia tăng đột biến đặt thêm áp lực lên công tác cứu hộ, tiếp nhận và chăm sóc những người di cư, đặc biệt tại đảo El Hierro.

Người di cư đến Canary trước thềm bầu cử

Vấn đề di cư trở thành một trong những nội dung được quan tâm tại Tây Ban Nha trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra ngày 29/11.

Trong bối cảnh chính sách di cư đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez ngày 25/11 nhấn mạnh sự cần thiết của một cách tiếp cận toàn diện ở cấp độ châu Âu.

Theo ông Sánchez, các nước cần tăng cường kiểm soát biên giới, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với chính quyền Senegal và Gambia nhằm quản lý các tuyến di cư từ Tây Phi.

Một hoạt động vận động tranh cử tại Tây Ban Nha trước cuộc tổng tuyển cử ngày 29/11, khi vấn đề di cư đang thu hút sự quan tâm của cử tri

Bên cạnh các biện pháp kiểm soát, Thủ tướng Tây Ban Nha cũng đề xuất mở rộng những con đường di cư hợp pháp, tạo điều kiện cho người lao động nước ngoài tham gia các lĩnh vực đang thiếu nhân lực có tay nghề, trong đó có ngành xây dựng.

Trong khi số người vượt biển tiếp tục gia tăng, việc bảo đảm an toàn cho người di cư và nâng cao khả năng tiếp nhận vẫn là những vấn đề đặt ra đối với chính quyền Tây Ban Nha và các nước châu Âu.