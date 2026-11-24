Alcaraz trở thành tâm điểm của đội tuyển Tây Ban Nha

Davis Cup năm nay quy tụ 8 đội tuyển xuất sắc nhất, khép lại mùa giải quần vợt kéo dài 11 tháng. Ở vòng tứ kết, Cộng hòa Séc đối đầu Canada, đội chủ nhà và đương kim vô địch Italia gặp Hàn Quốc, Vương quốc Anh chạm trán Đức, trong khi Tây Ban Nha so tài với Áo.

Davis Cup năm nay quy tụ 8 đội tuyển xuất sắc nhất, khép lại mùa giải quần vợt kéo dài 11 tháng

Carlos Alcaraz là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất tại giải đấu. Tay vợt người Tây Ban Nha vừa có mặt tại Bologna sau khi giành chức vô địch ATP Finals ở Turin. Sự góp mặt của anh được kỳ vọng sẽ tăng thêm sức mạnh cho đội tuyển Tây Ban Nha trong hành trình cạnh tranh danh hiệu.

Carlos Alcaraz là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất tại giải đấu

Trong khi đó, tay vợt số 1 thế giới Alexander Zverev sẽ đại diện cho đội tuyển Đức tại vòng chung kết năm nay.

Italia hướng đến chức vô địch Davis Cup lần thứ tư liên tiếp

Đội chủ nhà Italia đặt mục tiêu tiếp tục thống trị Davis Cup với tham vọng giành chức vô địch lần thứ tư liên tiếp. Trong khi đó, Tây Ban Nha và Đức cũng được đánh giá là những ứng viên đáng chú ý. Hai đội có khả năng gặp nhau ở bán kết, mở ra cơ hội tái hiện màn đối đầu giữa Alcaraz và Zverev chỉ ít ngày sau trận chung kết ATP Finals.

Với lịch sử 126 năm, Davis Cup mang ý nghĩa đặc biệt khi các tay vợt không chỉ thi đấu vì thành tích cá nhân mà còn đại diện cho màu cờ sắc áo quốc gia. Vòng chung kết tại Bologna hứa hẹn khép lại mùa giải bằng những cuộc tranh tài giàu cảm xúc.

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