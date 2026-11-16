Anh chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của Tây Ban Nha tại Nations League

Anh tạo dấu ấn tại Madrid

Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Anh thuộc bảng A3 diễn ra tại Madrid. Dù phải làm khách trước đối thủ đang sở hữu phong độ ấn tượng, thầy trò HLV Thomas Tuchel vẫn nhập cuộc chủ động, gây sức ép ngay từ những phút đầu.

Đội tuyển Anh ăn mừng chiến thắng 3-2 trước Tây Ban Nha, qua đó chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại của đối thủ (Ảnh: AP)

Bước ngoặt đến ở cuối hiệp một, khi Harry Kane bị Pau Cubarsí phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR), trọng tài quyết định cho đội tuyển Anh hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Kane thực hiện thành công, mở tỷ số và nâng thành tích ghi bàn cho đội tuyển quốc gia lên 93 bàn.

Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền, mở tỷ số cho đội tuyển Anh trước Tây Ban Nha (Ảnh: AP)

Sang hiệp hai, đội khách tiếp tục duy trì thế trận hiệu quả. Phút 53, Ezri Konsa đánh đầu ghi bàn sau quả phạt góc của Declan Rice, nhân đôi cách biệt cho tuyển Anh. Không lâu sau đó, Jude Bellingham kiến tạo để Ben White nâng tỷ số lên 3-0.

Jude Bellingham chia vui sau khi Ben White ghi bàn thắng thứ ba cho đội tuyển Anh (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, cục diện trận đấu thay đổi khi tiền vệ Elliot Anderson nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Lamine Yamal. Được chơi hơn người, Tây Ban Nha nhanh chóng tận dụng lợi thế. Mikel Oyarzabal thực hiện thành công quả phạt đền, trước khi Nico Williams rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 từ đường chuyền của Yamal.

Trong những phút cuối, thủ môn James Trafford trở thành điểm tựa quan trọng của tuyển Anh. Anh liên tiếp cản phá các pha dứt điểm nguy hiểm của Fermín López, Aymeric Laporte và Pedri, giúp đội khách bảo toàn chiến thắng.

Kết quả này khép lại chuỗi 43 trận bất bại của Tây Ban Nha, đồng thời đưa Anh lên vị trí dẫn đầu bảng A3. Cả hai đội đều đã giành vé vào tứ kết trước khi bước vào cuộc đối đầu này. HLV Thomas Tuchel đánh giá đây là một trong những màn trình diễn toàn diện nhất của đội tuyển Anh kể từ khi ông chính thức dẫn dắt đội bóng.

Pháp và Bỉ cùng giành vé vào tứ kết

Ở bảng A1, đội tuyển Pháp vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-1 trên sân nhà tại Bordeaux. Đội chủ nhà mở tỷ số đầu hiệp hai sau tình huống Emirhan Topçu phản lưới nhà. Tiền đạo trẻ Eli Junior Kroupi, người vào sân từ ghế dự bị, tiếp tục ghi bàn trong trận ra mắt đội tuyển quốc gia. Abdülkerim Bardakci ghi bàn rút ngắn cách biệt cho Thổ Nhĩ Kỳ ở phút 90, nhưng không đủ để thay đổi kết quả.

Kylian Mbappe trong trận Pháp thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-1, qua đó giành vé vào tứ kết Nations League (Ảnh: AP)

Chiến thắng giúp Pháp giành quyền vào tứ kết với vị trí nhất bảng A1. Tuy nhiên, HLV Zinedine Zidane vẫn cho rằng đội bóng cần cải thiện khả năng phòng ngự và hạn chế những cơ hội dành cho đối thủ. Đáng chú ý, thủ môn Mike Maignan phải rời sân sau hiệp một vì chấn thương đùi phải và sẽ được kiểm tra thêm tại câu lạc bộ AC Milan.

Jeremy Doku và Diego Moreira ăn mừng bàn thắng trong chiến thắng 4-1 của Bỉ trước Italy (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Bỉ có chiến thắng đậm 4-1 trước Italy tại Brussels. Italy mở tỷ số ở phút 11 nhờ công Francesco Pio Esposito, nhưng đội chủ nhà nhanh chóng đáp trả. Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy và Jeremy Doku lần lượt lập công giúp Bỉ dẫn trước 3-1 ngay trong hiệp một. Diego Moreira ấn định tỷ số ở những phút cuối.

Thất bại khiến Italy không thể giành vé đi tiếp, trong khi Bỉ cùng Pháp góp mặt ở vòng tứ kết. Loạt trận cuối vòng bảng sẽ tiếp tục xác định những đội tuyển còn lại giành quyền tranh tài ở vòng đấu loại trực tiếp Nations League.

Nguồn: AP