Hội nghị điều quốc tế: Xuất khẩu năm 2025 vượt 5,4 tỷ USD

Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức Hội nghị Điều quốc tế Việt Nam lần thứ 15 năm 2026 tại TP. Hồ Chí Minh, với chủ đề “Từ nguyên liệu đến giá trị gia tăng - Kết nối chuỗi giá trị và định hình tương lai chuỗi cung ứng điều toàn cầu”. Sự kiện thu hút hàng trăm đại biểu Việt Nam và quốc tế, đến từ hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hội nghị Điều quốc tế Việt Nam lần thứ 15 năm 2026 diễn ra tại Hồ Tràm, TP. Hồ Chí Minh

Xuất khẩu điều Việt Nam đạt mức cao kỷ lục

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Văn Công - Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), cho biết năm 2025, ngành điều Việt Nam ghi nhận kết quả xuất khẩu cao nhất từ trước đến nay, với khoảng 798.000 tấn nhân điều, đạt kim ngạch trên 5,4 tỷ USD.

Kết quả này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế quốc gia chế biến và xuất khẩu nhân điều lớn nhất thế giới trong 19 năm liên tiếp, chiếm trên 80% tổng sản lượng nhân điều xuất khẩu toàn cầu, theo thông tin được Chủ tịch VINACAS công bố tại hội nghị.

Các đại biểu theo dõi nội dung thảo luận tại Hội nghị Điều quốc tế Việt Nam năm 2026

Thành tích xuất khẩu phản ánh năng lực chế biến và vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng điều quốc tế. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, ngành điều tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức khi môi trường thương mại toàn cầu có những thay đổi đáng kể.

Trong đó, chính sách thuế quan biến động, các rào cản thương mại ngày càng gia tăng cùng những diễn biến khó lường của kinh tế thế giới đang tạo sức ép đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, chi phí sản xuất, vận tải, logistics và tài chính biến động cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp. Những yếu tố này tác động đến toàn bộ chuỗi cung ứng, từ vùng nguyên liệu, nhà máy chế biến đến hoạt động thương mại và người tiêu dùng cuối cùng.

Trước bối cảnh đó, việc duy trì lợi thế xuất khẩu không chỉ phụ thuộc vào năng lực chế biến và sản lượng hàng hóa, mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao giá trị sản phẩm, kiểm soát chi phí và tăng khả năng thích ứng trước những thay đổi của thị trường quốc tế.

Ngành điều hướng đến gia tăng giá trị và kết nối chuỗi cung ứng

Với định hướng chuyển từ nguyên liệu sang giá trị gia tăng, Hội nghị Điều quốc tế Việt Nam năm 2026 tập trung thảo luận những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, chế biến và thương mại của ngành điều.

Trong khuôn khổ chương trình kéo dài ba ngày, các đại biểu tham gia những phiên chuyên đề về chế biến sâu, an toàn thực phẩm, máy móc và thiết bị, cùng các nội dung liên quan đến điều nhân và điều thô.

Đặc biệt, chế biến sâu được đặt trong mối liên hệ với mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm. Thay vì chỉ tập trung vào khối lượng nhân điều xuất khẩu, việc phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng mở ra hướng tiếp cận nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chế biến và đa dạng hóa sản phẩm phục vụ thị trường.

Đồng thời, các nội dung về an toàn thực phẩm, máy móc và thiết bị giúp doanh nghiệp tiếp cận những vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và hoạt động sản xuất. Đây cũng là những yếu tố cần được quan tâm khi các yêu cầu của thị trường nhập khẩu ngày càng khắt khe.

Ngoài các phiên chuyên đề, hội nghị còn tổ chức hoạt động kết nối, giao thương giữa các tổ chức và doanh nghiệp trong ngành điều. Sự tham gia của các đại biểu đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ tạo điều kiện để các bên trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.

Hội nghị quy tụ đông đảo đại biểu và đại diện doanh nghiệp ngành điều trong nước, quốc tế

Thông qua đó, hội nghị hướng đến tăng cường liên kết giữa các mắt xích trong chuỗi giá trị, từ cung ứng nguyên liệu, chế biến đến phân phối và tiêu thụ sản phẩm.

Trong bối cảnh thị trường quốc tế còn nhiều biến động, việc kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy chế biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng được xem là những hướng đi quan trọng để ngành điều Việt Nam củng cố năng lực cạnh tranh, duy trì vị thế xuất khẩu và thích ứng với những thay đổi của chuỗi cung ứng toàn cầu.