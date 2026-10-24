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Kinh tế

TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng CEPA mở rộng thị trường xuất khẩu

ĐÀ GIANG, THANH PHONG
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(HTV) - Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường trong bối cảnh các đối tác truyền thống gặp khó khăn, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) phối hợp với ITPC TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo hướng dẫn tận dụng Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE.

UAE - Cửa ngõ chiến lược cho hàng hóa Việt Nam

Sáng 23/10, Hội thảo "Hiệp định CEPA Việt Nam - UAE: Tiềm năng xuất khẩu vào thị trường Trung Đông - châu Phi" đã thu hút đông đảo doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh tham dự. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, EU gặp nhiều khó khăn.

TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng CEPA mở rộng thị trường xuất khẩu - Ảnh 1.

Hội thảo chia sẻ cơ hội xuất khẩu vào thị trường UAE và các nước Trung Đông - châu Phi

Ông Phạm Bình An - Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP. Hồ Chí Minh cho biết, UAE có quy mô GDP năm 2025 đạt 517 tỷ USD. Dù dân số chỉ hơn 11 triệu người, UAE phải nhập khẩu từ 80% - 90% lương thực, thực phẩm để tiêu thụ và tái xuất sang các quốc gia lân cận. Do đó, UAE không chỉ là thị trường tiêu thụ tiềm năng mà còn là cửa ngõ chiến lược để nông sản, thực phẩm Việt Nam thâm nhập sâu vào khu vực Trung Đông và châu Phi. Minh chứng cho tiềm năng này, ông Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch CLB Doanh nhân Khởi sự và Hỗ trợ doanh nghiệp chia sẻ, sản phẩm chanh vàng của Việt Nam hiện đã chiếm gần 80% thị phần tại UAE.

Tận dụng ưu đãi thuế quan và đáp ứng tiêu chuẩn Halal

Hiệp định CEPA là FTA mới nhất trong 17 hiệp định Việt Nam đã ký kết. Theo cam kết, UAE sẽ cắt giảm thuế quan cho 99% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, trong đó xóa bỏ ngay 74,2% số dòng thuế khi hiệp định có hiệu lực và nâng lên 89,2% sau 5 năm.

Mặc dù quy tắc xuất xứ hàng hóa khá đơn giản, thị trường UAE lại đòi hỏi khắt khe về an toàn thực phẩm, đặc biệt là tiêu chuẩn Halal. Ông Trần Ngọc Bình - Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực III lưu ý, doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm sang UAE bắt buộc phải có chứng nhận Halal theo đúng tiêu chuẩn riêng của quốc gia này, tránh nhầm lẫn với quy định Halal của Ả Rập Xê Út hay các nước ASEAN.

TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng CEPA mở rộng thị trường xuất khẩu - Ảnh 2.
TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng CEPA mở rộng thị trường xuất khẩu - Ảnh 3.

Tăng cường kiểm soát chất lượng và quy trình chế biến thực phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe để xuất khẩu sang thị trường UAE

Để tiếp cận hiệu quả, ông Trương Xuân Trung - Trưởng Thương vụ Việt Nam tại UAE khuyến nghị doanh nghiệp có thể xuất khẩu trực tiếp, thông qua nhà phân phối tại chỗ, hoặc xây dựng UAE thành trung tâm phân phối của khu vực.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - UAE đạt khoảng 6,5 tỷ USD (Việt Nam xuất khẩu trên 5,9 tỷ USD). Dù 6 tháng đầu năm 2026 xuất khẩu của Việt Nam sang UAE giảm 16,4% (đạt 3,1 tỷ USD), việc chủ động nắm bắt ưu đãi từ CEPA sẽ giúp doanh nghiệp sớm khôi phục đà tăng trưởng tại thị trường giàu tiềm năng này.

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