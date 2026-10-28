Chuyển đổi số xuất khẩu thúc đẩy thương mại điện tử tại TP. Hồ Chí Minh

Nhằm hướng tới sự phát triển bền vững và bứt phá kim ngạch xuất khẩu, việc chuyển đổi số bên cạnh hoạt động giao thương trực tiếp đang dần trở thành bước đi chiến lược của doanh nghiệp Việt.

Ngành Công Thương đẩy mạnh ứng dụng A.I. và xây dựng nền tảng thương mại điện tử kết nối giao thương quốc tế 24/7

Giải pháp chuyển đổi số xuất khẩu

Thông tin về phương thức vận hành của hội chợ năm nay, bà Lê Nguyễn Duy Oanh - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật và Phát triển Bền vững, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Hội chợ trực tuyến và kết nối cung - cầu đang là hoạt động trọng tâm của ngành Công Thương TP. Hồ Chí Minh".

Cùng với sự hỗ trợ của các nền tảng số như TikTok, các doanh nghiệp sẽ được livestream liên tục trên triển lãm số để mở rộng thị trường. Lê Nguyễn Duy Oanh - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật và Phát triển Bền vững, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, việc thiết lập hạ tầng dữ liệu dài hạn bên cạnh các kỳ hội chợ trực tuyến cũng được cơ quan quản lý nhà nước đẩy mạnh. Chia sẻ về định hướng công nghệ của ngành, ông Lê Văn Danh - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh các doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh có thể dễ dàng kết nối đối tác trên thế giới để mở rộng xuất khẩu trên không gian mạng.

Thành phố đang tích cực ứng dụng A.I. vào hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ xây dựng nền tảng chuyển đổi số và thương mại điện tử. Lê Văn Danh - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Các gian hàng tại triển lãm chuyển đổi số

Chuyển đổi số để đưa nông sản Việt Nam vào thị trường Mỹ và EU

Để tận dụng hiệu quả các nền tảng giao thương trực tuyến, bản thân doanh nghiệp sản xuất phải giải quyết bài toán chuẩn hóa chất lượng và minh bạch thông tin sản phẩm. Nhờ đó, một số doanh nghiệp nội địa đã khai thác thành công nguồn nông sản Việt Nam thành các dòng sản phẩm hữu cơ cao cấp, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của đối tác EU và Mỹ.

Chia sẻ về quá trình chinh phục các thị trường khó tính, ông Nguyễn Phú Lộc - Giám đốc Sản xuất LAPVIETNAM cho biết, yếu tố tiên quyết là nguồn gốc sản phẩm phải rõ ràng và chất lượng phải được đảm bảo.

"Khi khai thác chất lượng từ gạo và dừa để tạo thành các sản phẩm mặt nạ đáp ứng tiêu chuẩn ISO và FDA, chúng tôi đã tận dụng việc truy xuất nguồn gốc để xuất khẩu sang các thị trường khắt khe như Mỹ, châu Á và châu Âu", ông Lộc chia sẻ.

Nguồn gốc sản phẩm rõ ràng và chất lượng sản phẩm đảm bảo là yếu tố tiên quyết để doanh nghiệp chinh phục các thị trường khó tính

Tuy nhiên, quá trình thâm nhập từng khu vực thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm vững các hàng rào kỹ thuật riêng biệt của từng quốc gia. Theo bà Lâm Thúy Ái - Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Mekong tại TP. Hồ Chí Minh, đơn vị sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên tìm kiếm đối tác quốc tế thông qua các kênh trực tuyến. Sau đó, tổ chức kết nối với các chuyên gia để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện tiêu chuẩn, giúp nâng tầm sản phẩm Việt Nam và duy trì mối quan hệ hợp tác với các nhà cung ứng toàn cầu.

Bà Lâm Thúy Ái - Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Mekong tại TP. Hồ Chí Minh Chúng tôi giúp các doanh nghiệp hội viên tìm kiếm đối tác quốc tế thông qua các kênh trực tuyến. Sau đó, chúng tôi sẽ kết nối với các chuyên gia để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện tiêu chuẩn, giúp nâng tầm sản phẩm Việt Nam, đồng thời, duy trì mối quan hệ hợp tác với các nhà cung ứng toàn cầu.

Chuẩn hóa quy trình theo tiêu chuẩn ISO, FDA và số hóa truy xuất nguồn gốc giúp sản phẩm từ gạo, dừa Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ, châu Âu

Để chuyển đổi số xuất khẩu phát huy hiệu quả và bền vững, các doanh nghiệp cần chủ động đồng bộ hóa dữ liệu quản trị ngay từ bên trong. Vì vậy, việc chuẩn hóa chất lượng từ khâu nguyên liệu đầu vào kết hợp minh bạch hóa thông tin truy xuất sẽ là nền tảng giúp hàng hóa Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.