HLV Ghana quyết tâm vượt Argentina, hướng đến tứ kết World Cup nữ U17

Ghana lấy lại tự tin sau vòng bảng

Ghana khởi đầu giải đấu bằng thất bại 0-3 trước Na Uy nhưng nhanh chóng cải thiện phong độ khi hòa Brazil 3-3 trong trận đấu giàu kịch tính. Ở lượt trận cuối bảng C, đội bóng này đánh bại Canada với tỷ số 2-0, qua đó giành quyền vào vòng knock-out.

Theo HLV Joe Nana Adarkwa, sự thay đổi về tinh thần và tâm lý đóng vai trò quan trọng trong hành trình của đội. Ông cho biết ban huấn luyện đã động viên các cầu thủ sau trận ra quân, giúp họ lấy lại sự tự tin trước những thử thách tiếp theo.

HLV Joe Nana Adarkwa chỉ đạo các cầu thủ Ghana tại FIFA World Cup nữ U17 Morocco 2026 (Ảnh: FIFA)

Trận hòa Brazil cũng mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Ghana từng bị dẫn trước nhưng vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội và ghi được ba bàn thắng. Đây là cơ sở để đội bóng tiếp tục phát huy lối chơi thiên về kiểm soát bóng và tấn công.

Thận trọng trước mũi nhọn Mercedes Diz

Đối thủ của Ghana ở vòng 16 đội là Argentina, đội bóng gây ấn tượng tại vòng bảng, trong đó có chiến thắng 5-1 trước chủ nhà Morocco và thắng New Zealand 2-0. Đáng chú ý, tiền đạo Mercedes Diz đã ghi sáu bàn, bao gồm cú hat-trick trong trận gặp Morocco.

HLV Adarkwa đánh giá đây sẽ là trận đấu khó khăn và cho biết ban huấn luyện sẽ nghiên cứu video để xây dựng phương án đối phó với chân sút nguy hiểm của Argentina. Ông cũng nhấn mạnh Ghana cần cải thiện khả năng tận dụng cơ hội, đồng thời giữ sự tập trung ở hàng phòng ngự.

Tiền đạo Mercedes Diz của Argentina là mối đe dọa đáng chú ý với hàng phòng ngự Ghana (Ảnh: FIFA)

Cuộc chạm trán diễn ra ngày 28/10 tại Morocco, với tấm vé vào tứ kết là mục tiêu của cả hai đội. Ghana có lợi thế về kinh nghiệm tại sân chơi này khi từng giành hạng ba năm 2012 và nhiều lần tiến vào tứ kết. Trong khi đó, Argentina đang hướng đến cột mốc mới ở lần đầu tham dự vòng knock-out của World Cup nữ U17.

Với tinh thần được cải thiện sau chiến thắng trước Canada, Ghana kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn, nhưng cần duy trì sự chắc chắn trước một đối thủ có hàng công hiệu quả.

Nguồn: FIFA