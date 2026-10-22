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Thể thao

Đức hướng đến World Cup nữ 2027 sau cú sảy chân lịch sử

THÙY DƯƠNG
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(HTV) - Từng hai lần vô địch World Cup nữ, đội tuyển Đức hướng đến Brazil 2027 với quyết tâm lấy lại vị thế sau khi bị loại từ vòng bảng năm 2023. Thành tích bất bại ở vòng loại tiếp thêm tự tin cho thầy trò HLV Christian Wück trên hành trình chinh phục danh hiệu.

Thành tích vòng loại tạo đà trở lại

Đức là đội tuyển châu Âu đầu tiên giành quyền tham dự World Cup nữ 2027. Đội bóng đứng đầu bảng đấu có Áo, Na Uy và Slovenia với một trận còn chưa thi đấu, qua đó tiếp tục duy trì thành tích góp mặt ở tất cả các kỳ World Cup nữ kể từ giải đấu đầu tiên năm 1991.

Đức hướng đến World Cup nữ 2027 sau cú sảy chân lịch sử - Ảnh 1.
Đức hướng đến World Cup nữ 2027 sau cú sảy chân lịch sử - Ảnh 2.
Đức hướng đến World Cup nữ 2027 sau cú sảy chân lịch sử - Ảnh 3.

Đội tuyển nữ Đức hướng đến FIFA Women’s World Cup Brazil 2027 sau khi giành vé với thành tích bất bại ở vòng loại (Ảnh: FIFA)

Trên hàng công, Vivien Endemann gây chú ý với ba bàn thắng và bốn pha kiến tạo ở vòng loại. Trong khi đó, thủ môn giàu kinh nghiệm Ann-Katrin Berger tiếp tục cho thấy vai trò quan trọng khi giữ sạch lưới ở bốn trong năm lần ra sân.

Hai lần đăng quang và mục tiêu phục hồi vị thế

Đức từng lên ngôi vô địch World Cup nữ vào các năm 2003 và 2007. Đặc biệt, tại giải năm 2007, đội tuyển đăng quang mà không để thủng lưới bàn nào. Tuy nhiên, World Cup 2023 tại Australia và New Zealand đánh dấu cột mốc đáng quên khi Đức lần đầu dừng bước ngay từ vòng bảng.

Đức hướng đến World Cup nữ 2027 sau cú sảy chân lịch sử - Ảnh 4.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Christian Wück, đội tuyển đang hướng đến việc hoàn thiện lối chơi để có thể cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu thế giớin (Ảnh: FIFA)

Danh sách cầu thủ và bảng đấu chính thức của Đức tại World Cup 2027 sẽ được xác định trong thời gian tới; lễ bốc thăm vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 11/12/2026 tại Rio de Janeiro. 

Nguồn: FIFA

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