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Thể thao

Tây Ban Nha hướng đến bảo vệ ngôi vương World Cup nữ 2027

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Đội tuyển nữ Tây Ban Nha giành vé dự World Cup nữ 2027 tại Brazil sau khi đứng đầu bảng A3 vòng loại khu vực châu Âu. Với chức vô địch năm 2023 cùng hai danh hiệu UEFA Women’s Nations League liên tiếp, nhà đương kim vô địch tiếp tục được kỳ vọng trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Tây Ban Nha vượt qua vòng loại với thành tích ấn tượng

Tây Ban Nha giành 15 điểm sau sáu trận tại bảng A3 vòng loại châu Âu, xếp trên Anh, Iceland và Ukraine. Đội bóng của HLV Sonia Bermúdez thắng năm trận, trong đó có chiến thắng 6-1 trên sân Iceland ở lượt cuối để chính thức giành vé đến Brazil.

Tây Ban Nha hướng đến bảo vệ ngôi vương World Cup nữ 2027 - Ảnh 1.

Tây Ban Nha hướng đến bảo vệ ngôi vương World Cup nữ 2027 (Ảnh: FIFA)

Anh là đối thủ cạnh tranh đáng chú ý nhất của Tây Ban Nha. Ở lượt đi tại Wembley, Tây Ban Nha thua 0-1 sau bàn thắng sớm của Lauren Hemp. Tuy nhiên, đội bóng xứ sở bò tót đáp trả mạnh mẽ ở trận lượt về với chiến thắng 4-0 tại sân Son Moix, Mallorca. Alexia Putellas lập cú đúp, còn Claudia Pina và Patri Guijarro mỗi người ghi một bàn.

Tây Ban Nha hướng đến bảo vệ ngôi vương World Cup nữ 2027 - Ảnh 2.

Bóng đá nữ Tây Ban Nha đã có màn trình diễn ấn tượng vòng loại World Cup nữ 2027 (Ảnh: FIFA)

Bên cạnh đó, Tây Ban Nha thắng Iceland 3-0 và hai lần đánh bại Ukraine với các tỷ số 3-1 trên sân khách, 5-0 trên sân nhà. Kết quả này nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của đội tuyển sau chức vô địch World Cup nữ 2023.

HLV Sonia Bermúdez và thế hệ vàng của bóng đá nữ Tây Ban Nha

Sonia Bermúdez tiếp quản đội tuyển quốc gia vào năm 2025, sau sự nghiệp cầu thủ thành công tại Barcelona và Atletico Madrid. Trước đó, bà từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ nữ Tây Ban Nha.

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HLV Sonia Bermúdez dẫn dắt đội tuyển vô địch UEFA Women’s Nations League 2025, hoàn thành vòng loại World Cup nữ 2027 (Ảnh: FIFA)

Dưới thời Bermúdez, Tây Ban Nha vô địch UEFA Women’s Nations League 2025 sau khi đánh bại Thụy Điển với tổng tỷ số 5-0 ở bán kết và vượt qua Đức 3-0 ở trận chung kết lượt về. Nhà cầm quân này cũng dẫn dắt đội tuyển hoàn thành vòng loại World Cup nữ 2027.

Tại World Cup nữ 2023, Tây Ban Nha lần đầu đăng quang sau chiến thắng 1-0 trước Anh trong trận chung kết. Olga Carmona ghi bàn quyết định, trong khi Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Salma Paralluelo và Jenni Hermoso góp phần tạo nên thế hệ cầu thủ giàu tài năng của đội tuyển.

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Thế hệ vàng của bóng đá nữ Tây Ban Nha đang được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vương (Ảnh: FIFA)

Đáng chú ý, Jenni Hermoso hiện là chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Tây Ban Nha tại World Cup nữ với sáu pha lập công. Cô ghi ba bàn ở giải năm 2019 và thêm ba bàn tại kỳ World Cup 2023. Aitana Bonmatí và Alba Redondo cùng đứng sau với ba bàn mỗi người.

Tây Ban Nha hướng đến cột mốc lịch sử tại Brazil

World Cup nữ 2027 sẽ là lần thứ tư liên tiếp Tây Ban Nha góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho nữ, sau các kỳ năm 2015, 2019 và 2023. Trước lần đăng quang lịch sử năm 2023, đội tuyển chỉ có một chiến thắng tại các kỳ World Cup nữ.

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Nếu bảo vệ thành công chức vô địch năm 2027, Tây Ban Nha sẽ gia nhập nhóm đội tuyển từng đăng quang hai kỳ liên tiếp (Ảnh: FIFA)

Nếu bảo vệ thành công chức vô địch năm 2027, Tây Ban Nha sẽ gia nhập nhóm đội tuyển từng đăng quang hai kỳ liên tiếp. Trước đó, chỉ Đức vô địch năm 2003 và 2007, cùng Mỹ đăng quang năm 2015 và 2019, đạt được thành tích này.

Lễ bốc thăm vòng chung kết World Cup nữ 2027 dự kiến diễn ra ngày 11/12/2026 tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở Rio de Janeiro, Brazil. Lịch thi đấu, bảng đấu và danh sách cầu thủ chính thức của Tây Ban Nha sẽ được xác định trong thời gian tới.

Nguồn tin: FIFA

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