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Thể thao

Harry Kane: Hành trình trở thành huyền thoại của bóng đá Anh

HOÀNG HẠNH
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Sau khi chính thức vượt qua Peter Shilton để trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Anh nhiều nhất với 126 lần ra sân, Harry Kane tiếp tục ghi dấu ấn trong lịch sử bóng đá xứ sở sương mù. Cùng FIFA nhìn lại hành trình sự nghiệp cùng những cột mốc và kỷ lục nổi bật của chân sút sinh năm 1993.

Harry Kane: Từ tài năng trẻ đến thủ quân đội tuyển Anh

Sinh ngày 28/7/1993 tại Walthamstow, London, Harry Kane từng bị Arsenal loại khỏi học viện trước khi gia nhập Tottenham năm 2004. Sau quá trình trưởng thành ở các cấp độ trẻ và trải qua nhiều lần cho mượn tại Leyton Orient, Millwall, Norwich và Leicester, anh có bước đột phá khi ghi bàn trong trận đá chính đầu tiên tại Ngoại hạng Anh trước Sunderland vào tháng 4/2014.

Harry Kane: Hành trình trở thành huyền thoại của bóng đá Anh - Ảnh 1.
Harry Kane: Hành trình trở thành huyền thoại của bóng đá Anh - Ảnh 2.

Harry Kane trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển Anh nhiều nhất với 126 lần ra sân (Ảnh: FIFA)

Tháng 3/2015, Kane lần đầu khoác áo đội tuyển Anh trong trận gặp Lithuania tại vòng loại EURO 2016. Chỉ mất 79 giây sau khi vào sân, tiền đạo này đã ghi bàn ở trận ra mắt quốc tế.

Đến vòng loại World Cup 2018, Kane lần đầu đảm nhận băng đội trưởng khi đội tuyển Anh đối đầu Scotland. Tại vòng chung kết ở Nga, anh ghi 6 bàn, trong đó có cú hat-trick vào lưới Panama, qua đó giành Chiếc giày vàng World Cup 2018.

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Harry Kane: Hành trình trở thành huyền thoại của bóng đá Anh - Ảnh 6.

Kane tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở các giải đấu lớn (Ảnh: FIFA)

Tại EURO 2024, anh ghi 3 bàn, trong đó có pha lập công trong hiệp phụ trận gặp Slovakia, góp công đưa tuyển Anh vào chung kết. Dưới thời HLV Thomas Tuchel, tiền đạo này tiếp tục giữ vai trò thủ quân và ghi bàn ở các trận vòng loại World Cup 2026.

Những kỷ lục đáng nể của Harry Kane trong màu áo đội tuyển Anh

Ngày 12/11/2026, trong chiến thắng 2-1 trước Croatia tại Nations League, Harry Kane chính thức vượt qua Peter Shilton để trở thành cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển Anh nhiều nhất với 126 trận. Trước đó, anh đã cân bằng kỷ lục 125 lần ra sân của Shilton trong chiến thắng 3-0 trước Czechia hồi tháng 10.

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Kane hiện có 92 bàn thắng cho đội tuyển Anh (Ảnh: FIFA)

Theo thống kê FIFA, Kane hiện có 92 bàn thắng cho đội tuyển Anh, bỏ xa người xếp thứ hai Wayne Rooney với 38 bàn. Trong đó, 82 bàn được ghi ở các trận đấu chính thức và 21 bàn tại các giải đấu lớn – thành tích cao nhất lịch sử đội tuyển.

Một số cột mốc đáng chú ý khác của chân sút sinh 1993

Ghi 14 bàn tại các kỳ World Cup, đứng đồng hạng năm trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu.
Ghi 12 bàn tại vòng loại EURO 2020, nằm trong nhóm những chân sút có thành tích tốt nhất trong một chiến dịch vòng loại.
Lập 5 hat-trick cho đội tuyển Anh, ngang bằng Gary Lineker.
Ghi 16 bàn trong năm 2021, lập kỷ lục về số bàn thắng của một cầu thủ Anh trong một năm dương lịch.
Có 36 lần ra sân tại các giải đấu lớn cùng đội tuyển, giữ kỷ lục của bóng đá Anh.

Dấu ấn ở cấp câu lạc bộ và những con số ấn tượng

Ở cấp câu lạc bộ, Harry Kane từng có nhiều mùa giải bùng nổ trong màu áo Tottenham. Anh giành Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh ba lần, đồng thời trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử đội bóng thành London với 280 bàn sau 435 trận. 

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Tại Ngoại hạng Anh, Kane có 213 bàn thắng, chỉ xếp sau kỷ lục 260 bàn của Alan Shearer (Ảnh: FIFA)

Trong mùa giải 2020/21, Kane ghi 23 bàn và có 13 kiến tạo tại Ngoại hạng Anh, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu cùng lúc giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ kiến tạo xuất sắc nhất mùa.

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Harry Kane: Hành trình trở thành huyền thoại của bóng đá Anh - Ảnh 12.
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Kane cũng có thành tích nổi bật khi thi đấu ở cấp câu lạc bộ (Ảnh: FIFA)

Chuyển đến Bayern Munich, tiền đạo người Anh tiếp tục khẳng định đẳng cấp. Ngay mùa giải đầu tiên tại Bundesliga, anh ghi 36 bàn, giành Chiếc giày vàng châu Âu và danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga. Kane cũng trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi 4 bàn trong một trận đấu tại Champions League, ở chiến thắng 9-2 của Bayern trước Dinamo Zagreb tháng 9/2024.

Với 126 lần khoác áo đội tuyển và 92 bàn thắng quốc tế, Harry Kane đang sở hữu những cột mốc đặc biệt trong lịch sử bóng đá Anh. Hành trình từ một cầu thủ trẻ từng bị loại khỏi học viện đến vị trí chân sút vĩ đại nhất đội tuyển là minh chứng cho sự kiên trì, nỗ lực và khát vọng hoàn thiện bản thân.

Nguồn tin: FIFA

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